2025台灣燈會不在中壢體育園區 桃市府評估將選這處

2025年台灣燈會原預計要在桃園中壢運動公園預定地及莒光公園，不過因滯洪池及高壓電地下化工程將影響活動所需場地，交通部觀光署評估場地不適合。桃園觀光旅遊局回應，現積極尋找符合台灣燈會活動場地所需土地，初步以青埔公二、公三、公四、公十及兒十公園及鄰近橫山書法藝術公園，約20公頃土地及領航北路部分封街路段評估作為活動場地可行性。

觀旅局表示，因滯洪池及高壓電地下化工程將影響活動所需場地，另部分已完成區段徵收工程土地必需依規定將土地發還民眾，不宜因辦理燈會而影響民眾權益，需另覓合適場地。

觀旅局說，為符合台灣燈會活動場地所需土地，布燈場地面積至少15至20公頃，並以公有地為主，且足以應對過去台灣燈會每日近百萬觀光人次人潮，觀旅局積極尋找桃園大型開發案及公用土地，不過考量可提供場地面積、公共軌道運輸設施及工程期程等因素，目前較無適合場地可供辦理。

觀旅局指出，因場地需要交通方便且停車空間充足區域，加上桃園現在有許多大型建案，經市府與觀光署現勘及會議討論，初步以青埔公二、公三、公四、公十及兒十公園及鄰近橫山書法藝術公園，約20公頃土地及領航北路部分封街路段評估作為活動場地可行性。