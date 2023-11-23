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關切小黃司機健康 桃市下月起26處停車場1小時免費停車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政是長答詢謝美英議員為計程車司機請命時，允諾12月1日開始計程車司機可以在26處停車場免費停車1小時，好好休息；優良駕駛人還可以免費肺癌篩檢，篩檢對象還可能擴大。圖／桃園市議會總質詢即時影像
張善政是長答詢謝美英議員為計程車司機請命時，允諾12月1日開始計程車司機可以在26處停車場免費停車1小時，好好休息；優良駕駛人還可以免費肺癌篩檢，篩檢對象還可能擴大。圖／桃園市議會總質詢即時影像

桃園市長張善政今宣布，12月1日起開放設籍桃園的計程車，在26處公有路外立體停車場可免費停車1小時，每天1次、不限時段，目前釋出5762格汽車位。另將研議提供優良駕駛肺癌篩檢服務，篩檢服務對象可能再擴大。

桃園市議員謝美英接連為運將發聲，今在議會總質詢為計程車司機請命，建議市政府參考其他縣市作法，設置「計程車休息區」及「計程車限時免費停車」，她過去就提案設置「計程車休息區」，交通局盤點公有用地之後，暫時沒有適當地點，因此再進一步提出規畫「計程車免費停車」。

謝美英說，運將工作時間很長，想上洗手間或用餐都困難，北市很早就有提供運將公有停車場1小時內免費，或部分停車場午休兩小時免費，新北、台中、台南也有相同的優惠，目的都是為了讓運將有休息的場地，提供駕駛充份休息，提高乘客安全。

謝美英另建議市府研議補助優良駕駛健康檢查，市府每年選拔優良駕駛，若能提供更實質的獎勵，鼓勵運將健檢，降低交通事故，提升道安品質。交通局長張新福同意辦理，針對優良職業駕駛、計程車司機、公車及貨車司機等研擬執行肺癌篩檢計畫，保障駕駛健康，提升整體運輸業服務品質。

交通局表示，除了12月1日起提供計程車駕駛每日1小時內免費停車，張善政市長也相當關心職業駕駛人的身體健康。由於職業駕駛平常暴露於具有一定程度的空污風險因子，也因此，市府初步研議提供獲選優良駕駛的司機做肺癌篩檢，未來則會檢視相關篩檢服務能量，將篩檢對象擴及至任職本市其他職業駕駛，降低道路交通安全風險。

市府交通局也提醒計程車司機應尊重其他使用者的權益，像是立體停車場內，避免勿怠速並遵守停車場的規則，共同維護停車場的秩序和安全。

計程車司機 停車場 運將 桃園 肺癌

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