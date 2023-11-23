桃市26處公有停車場 開放計程車1小時免費停車

桃園市長張善政今天宣布，12月1日起開放計程車在26處公有路外立體停車場1小時停車費減免，每天1次、不限時段，初估釋出5762格汽車位，另將研議提供優良駕駛肺癌篩檢服務。

桃園市政府發布新聞稿指出，為解決計程車駕駛休息、用餐需求，並改善臨停怠速、疲勞駕駛情況，12月1日起，桃園市的計程車駕駛只要駕駛營業車進入指定的26處停車場，並在出入口服務處出示執業登記證，即可享受每天1次的1小時內免費停車優惠，超過1小時則按正常收費標準計算。

市府也說，由於職業駕駛平常暴露於具有一定程度的空污風險因子，初步研議提供獲選優良駕駛的司機做肺癌篩檢，未來也會檢視相關篩檢服務能量，將篩檢對象擴及至任職桃園市其他職業駕駛，降低道路交通安全風險。