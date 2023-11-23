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82年歷史老土地公廟登記要繳回饋金？苗縣議員跳腳
苗栗縣後龍鎮大庄福興宮老土地公廟因時空因素錯過2001年至2002年寺廟補登記，現在辦理登記，卻要繳交回饋金，縣議員林寶珠今天在議會總質詢跳腳，縣長鍾東錦交辦專案協調解決。
後龍鎮都市計畫第4次通盤檢討審議中，其中，福興宮畫設宗教專用區，因沒有寺廟登記，必須回饋40%公共設施，或是繳付代金，林寶珠認為早就有寺廟，只因時空因素沒有登記，她到縣府民政處、工商發展處等相關單位協調多次，卻遲遲未解決。
林寶珠說，福興宮於1931年地方仕紳集資興建，原址在大庄里活動中心，後龍鎮公所2001年蓋活動中心時，遷移到活動中心旁，福興宮開始沒有寺廟登記，遷建時剛好又是寺廟補登記期間，公所沒有輔導，廟方也不知道要辦理。
林寶珠認為早就有福興宮存在，只差登記程序，原本不用回饋公共設施，現在卻要回饋40%，不合乎情理，且台中市政府也有例可循，因重大建設等原因，協助未辦理寺廟登記的老寺廟解套。
縣府工商發展處長詹彩蘋說，福興宮於後龍鎮都市計畫1978年發布實施前即已存在，空照圖足以證明，林寶珠到縣府奔走協調至少6次，但內政部都委會10月25日審議後龍鎮都市計畫第4次通盤檢討，縣府民政處意見不夠明確，因此並未採納。
鍾東錦強調縣府是幫忙民眾解決問題，福興宮早早存在是事實，空照圖及地方眾所皆知，由秘書長陳斌山召集民政處、工商發展處等相關單位協調，專案檢討的方式協助福興宮。
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