竹縣府湖口打造裝甲車遊具公園 估2024年中完工

竹縣府今天表示，將與湖口鄉公所共同打造裝甲車造型組合遊具特色公園，除遊具有裝甲車元素，還設置滑步車道、障礙闖關體能遊戲設施，展現軍事意象風格，預計明年6月30日完工。

新竹縣政府今天舉行動土典禮，縣長楊文科、湖口鄉長吳淑君等人出席祈福；楊文科致詞說，這是縣府在湖口鄉建立的首座特色公園，且透過公民參與方式，讓民眾表達需求，進而發想出裝甲車風格的遊戲場，預計明年6月30日完工。

楊文科說，此公園總面積是1.76公頃，改造面積約1.13公頃，除保留部分綠地外，也規劃滑步車道等遊具設施，打造不同體驗的遊憩空間。

縣府表示，公園改造呼應湖口歷史發展，分為連結湖口軍事特色的小勇士遊戲區、結合起伏地景再生的滑步車道，以及過去地方自行營造的沙坑區予以優化。

縣府指出，其中還設置有滑步車道分為挑戰段、S路段及直線段3種線型，孩子能選擇遊玩，可獲得不同體驗；在小勇士遊戲區將會進駐裝甲車造型的組合遊具，此設施長18公尺、高6公尺，配置2個不同高度滑道、7種遊戲路徑進入戰車內部，而戰車內部以3維攀爬網打造。

另外，縣府說明，還設有障礙闖關體能遊戲設施，設計發想來自板牆、跳壕溝、獨木橋等，打造軍事意象風格特色公園。