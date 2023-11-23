領薪水是大事 議員陳品安給縣長鍾東錦打85分

苗栗縣長鍾東錦決定代理、代課老師1年都可以領薪水，有上班就可以領，且員工每月5日領薪，提前到1日領薪，議員陳品安今天在議會總質詢肯定，給鍾東錦上任的成績85分。

無黨籍陳品安問政議會今天總質詢犀利，被視為苗栗地方在野派，今天在議會質詢請鍾東錦上任至今近1年施政，如果0到100分打幾分，鍾東錦表示，他不敢給自己打分數，縣府團隊他打80分。

陳品安表示她給縣長的分數還要加5分，因為代理、代課老師，現在1年都可以領薪水，有上班就可以領，且員工每月5日領薪，提前到1日領薪，有些要繳房屋、車子貸款，差1天就差很多，薪水是大事，鍾縣長有效率，且解決問題。