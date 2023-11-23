快訊

拒和侯友宜在馬辦會面 柯文哲陣營：希望選擇在無關利害第三方

27人遭染指最小10歲！國道警官專淫少年還錄影 二審下場曝光

是你嗎？7-8月發票千萬獎還有八張沒領、最低只花26元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

領薪水是大事 議員陳品安給縣長鍾東錦打85分

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦答詢，給縣府團隊打80分，議員陳品安（圖）加5分給鍾東錦。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦答詢，給縣府團隊打80分，議員陳品安（圖）加5分給鍾東錦。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦決定代理、代課老師1年都可以領薪水，有上班就可以領，且員工每月5日領薪，提前到1日領薪，議員陳品安今天在議會總質詢肯定，給鍾東錦上任的成績85分。

無黨籍陳品安問政議會今天總質詢犀利，被視為苗栗地方在野派，今天在議會質詢請鍾東錦上任至今近1年施政，如果0到100分打幾分，鍾東錦表示，他不敢給自己打分數，縣府團隊他打80分。

陳品安表示她給縣長的分數還要加5分，因為代理、代課老師，現在1年都可以領薪水，有上班就可以領，且員工每月5日領薪，提前到1日領薪，有些要繳房屋、車子貸款，差1天就差很多，薪水是大事，鍾縣長有效率，且解決問題。

鍾東錦上任前，代理教師暑假有1個月領不到薪水，上任後今年9月爆發代理教師因行政程序遲延發薪，鍾東錦要求立即解決，至於縣府員工每月5日領薪行之有年，鍾東錦也要求與公家單位同步，恢復1日領薪水。

苗栗縣長鍾東錦（圖）答詢，給縣府團隊打80分，議員陳品安加5分給鍾東錦。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（圖）答詢，給縣府團隊打80分，議員陳品安加5分給鍾東錦。記者范榮達／攝影

鍾東錦 薪水 代理教師

延伸閱讀

銅鑼畜牧循環中心案爭議 鍾東錦：病死豬、雞不會進場

苗栗市舊垃圾場廢家具大火 鍾東錦指示設法降低風險

苗栗縣道140線區間測速僅700多公尺太嚴苛？ 鍾東錦交辦研議

新竹縣一校打趴苗栗縣 鍾東錦計畫與清大合作拔尖

相關新聞

82年歷史老土地公廟登記要繳回饋金？ 苗縣議員跳腳

苗栗縣後龍鎮大庄福興宮老土地公廟因時空因素錯過2001年至2002年寺廟補登記，現在辦理登記，卻要繳交回饋金，縣議員林寶...

領薪水是大事 議員陳品安給縣長鍾東錦打85分

苗栗縣長鍾東錦決定代理、代課老師1年都可以領薪水，有上班就可以領，且員工每月5日領薪，提前到1日領薪，議員陳品安今天在議...

竹市生育津貼發3萬元、放寬設籍 民代批撒幣、憂搶設籍

新竹市長高虹安選前喊出「0到6歲市府養」政見，日前宣布明年生育津貼加倍發3萬元、設籍門檻放寬至6個月。不過，時代力量市議...

桃園YouBike下月更新2.0版 議員關切資安和跨區租用

桃園市議員劉勝全今天在議會總質詢指出，桃園YouBike前1小時免費（市府補助）全國最優惠，YouBike1.0版升格2...

三灣「EAT桔棒」柑桔節將登場 300份燒仙草免費品嘗

苗栗縣三灣鄉盛產柑橘，目前已屆產季，三灣鄉公所、農會12月2日將在鄉公所廣場辦「三灣柑桔節」，上午在縣府行銷，苗栗副縣長...

桃園生質能焚化爐試轉一年躲回饋？議員：趕快發回饋金

桃園市議員許更生今天上午在議會總質詢指出，觀音區的生質能中心（垃圾焚化爐）試運轉已經一年多，市府要盡快正式啟用與開設回饋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。