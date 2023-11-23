竹市生育津貼發3萬元、放寬設籍 民代批撒幣、憂搶設籍

新竹市長高虹安選前喊出「0到6歲市府養」政見，日前宣布明年生育津貼加倍發3萬元、設籍門檻放寬至6個月。不過，時代力量市議員林彥甫今天質詢批評市府藐視議會，預算還未通過就逕自宣布生育津貼新制，並質疑此政策「大撒幣」，不分胎次都是3萬元，無助鼓勵民眾「多生」，也憂心設籍放寬恐衍生遷戶籍亂象。

高虹安答詢回應，因配合明年實施加倍生育津貼，所以經市務會議討論先修正新竹市婦女生育津貼發放作業要點，後續尊重議會決定，市府會配合立刻修正要點。此外也有其他縣市發3萬元生育津貼、設籍門檻6個月，避免遷戶籍等狀況會再研議、討論。

林彥甫與同黨市議員蔡惠婷分別都是爸爸、媽媽，兩人今天特別背著「假娃娃」到議會聯合質詢，關切生育、幼托等議題；林彥甫質詢時率先發難，批評市府推動生育津貼加倍、凍卵補助無助提高生育率，並建議將經費用於提升友善生產育兒環境。

「生育津貼應改成第一胎2萬、第二胎3萬、第三胎以上4萬。」林彥甫質詢時點出新竹市明年生育津貼無論胎次都是發3萬元，比較其他縣市生育津貼，包括苗栗縣、桃園市、台北市與新北市都是生越多領越多，才有鼓勵多生的效果，要求市府研議調整。

不僅如此，林彥甫也批評設籍資格從1年放寬至6個月，會累死基層員工，因為鄰近縣市生育津貼都比新竹市要少，一旦加碼又放寬設籍標準，將吸引鄰近縣市的爸媽來新竹市設籍，如果領完補助就跑掉？豈不「人財兩失」。建議改為設籍或居住滿一年。

針對高虹安今年利用二備金追加推動的凍卵補助政策，林彥甫也對凍卵政策效益存疑，因為截至十月底，新竹市凍卵療程申請只有162人（25到30歲10人、31到35歲77人、36到40歲75人），其中完成凍卵69人；原預計補助1000人，執行率僅有6.9%。

「這樣的政策效益太低，等於讓人民的納稅錢打水漂」，林彥甫也提出根據台大婦產科的研究，凍卵後僅8%會使用，以活產嬰兒計算效益約3%，市府明年又要編列2230萬元執行凍卵補助，等於會浪費2163萬元，應將AMH檢測經費預算比例拉高才對。