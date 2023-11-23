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桃園YouBike下月更新2.0版 議員關切資安和跨區租用

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市YouBike1.0車柱和自行車下個月起陸續更換2.0版，圖為桃園區幸福路的站。記者鄭國樑／攝影
桃園市YouBike1.0車柱和自行車下個月起陸續更換2.0版，圖為桃園區幸福路的站。記者鄭國樑／攝影

桃園市議員劉勝全今天在議會總質詢指出，桃園YouBike前1小時免費（市府補助）全國最優惠，YouBike1.0版升格2.0下個月也要動工，不過面對今年5月數萬筆YouBike個資遭駭，桃園也不少人受害，市府除了要協助被害人求償，也要在升2.0時要求業者加強維護資安。

劉勝全也要求交通局在YouBike1.0版升格為2.0版時，也要注意民眾還車時，有沒有可以相容的車柱能停靠，不要騎YouBike1.0還車，結果都是2.0的車柱。

交通局長張新福答詢說明，YouBike1.0目剪設置417站，全面換2.0版的工程已經發包，預訂下個月動工，龜山區大坪頂因為鄰近新北（2.0）有跨市使用的情形，有28個YouBike1.0站會先施工改為2.0版。接著是桃園區、中壢區等地，YouBike2.0預計設置750站，到時候會有1.0和2.0版並存的過度期，方便使用者還車，這樣的過度期約需一年半至兩年，2028年全面完成2.0版的站柱設置。

劉勝全認為今年5月發生YouBike個資被駭，有4萬多人遭殃的情形，會讓使用者不敢貿然上網填寫投保傷害險的資料，以免個資再被駭，市府要為桃園人求償。張新福表示，業者已經賠償用戶每人相當於500元的里程點數，交通局會後說明雖然業者賠償的500點數限使用2.0，但是桃園的用戶效期至2025年；另外，交通局統計YouBike的公共自行車傷害險已經從早先3成多，提高至67%。

交通局表示，YouBike1.0系統一個月起會陸續退場，民眾可以下載「YouBike微笑單車2.0」App，查詢最新1.0、2.0系統場站的位置及場站狀態，避免因系統不相容不能還車的窘況。

YouBike 桃園 個資

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