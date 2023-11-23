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桃園陸光四村「磁磚雨」未解 民代憂成不定時炸彈
桃園市八德區陸光四村外牆施工品質不佳，外牆磁磚常大面積掉落，市府多年前曾編列預算修繕，但在審計部提出糾正後只能停止。民代直言，該區攤商、店鋪多，掉落磁磚恐成不定時炸彈，影響住戶安全，市府不能擺爛。都發局表示，曾輔導社區申請都市更新補助，但住戶意願低落，未來會請住宅處及建管處多宣傳補助方案。
陸光四村是眷村改建的國宅，1999年4月完工，共有7個區、41棟樓，總計1974戶。但因大樓外牆施工品質不佳，造成磁磚抓力不足，常有整片牆面掉落，甚至下起「磁磚雨」。儘管縣府時代曾編列預算整修，但2015年審計部提出糾正，認為應回歸公寓大廈管理機制，不能由市府全額負擔，因此市府不再插手牆面工程，改由社區管委會負責。
議員朱珍瑤表示，市府停止牆面修繕後，大樓磁磚剝落情形越來越嚴重，每當天氣變化、熱脹冷縮就會開始掉磁磚，經常可見大樓附近被圍起黃色圍籬；陸光四村住戶多是高齡的阿公阿嬤，又緊鄰八德最大的大湳市場，雖理解有法令限制，但建議市府要有積極作為，不能放著不管，讓附近民眾自求多福。
都發局長江南志表示，審計部提出糾正後，市府曾設法輔導社區申請都市更新補助，但因為管委會需自付一定比例金額，導致許多住戶意願低落；對於有住戶表示不清楚補助方案，未來會請住宅處及建管處多加宣傳，在意願調查前讓更多住戶了解如何申請補助，提升媒合效果。
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