快訊

促「藍白郭」三方談整合 郭台銘：我願意承擔扮桶箍

NBA／保羅被連吹2次技術犯規 退場前大罵仇人裁判是婊子

協力促成在野整合！柯文哲邀侯友宜、郭台銘 下午君悅飯店公開見面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園陸光四村「磁磚雨」未解 民代憂成不定時炸彈

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園陸光四村外牆常下磁磚雨，市府都發局表示，市府曾輔導社區申請都市更新補助，但住戶意願低落，未來會請住宅處及建管處多宣傳補助方案。圖／議員朱珍瑤提供
桃園陸光四村外牆常下磁磚雨，市府都發局表示，市府曾輔導社區申請都市更新補助，但住戶意願低落，未來會請住宅處及建管處多宣傳補助方案。圖／議員朱珍瑤提供

桃園市八德區陸光四村外牆施工品質不佳，外牆磁磚常大面積掉落，市府多年前曾編列預算修繕，但在審計部提出糾正後只能停止。民代直言，該區攤商、店鋪多，掉落磁磚恐成不定時炸彈，影響住戶安全，市府不能擺爛。都發局表示，曾輔導社區申請都市更新補助，但住戶意願低落，未來會請住宅處及建管處多宣傳補助方案。

陸光四村是眷村改建的國宅，1999年4月完工，共有7個區、41棟樓，總計1974戶。但因大樓外牆施工品質不佳，造成磁磚抓力不足，常有整片牆面掉落，甚至下起「磁磚雨」。儘管縣府時代曾編列預算整修，但2015年審計部提出糾正，認為應回歸公寓大廈管理機制，不能由市府全額負擔，因此市府不再插手牆面工程，改由社區管委會負責。

議員朱珍瑤表示，市府停止牆面修繕後，大樓磁磚剝落情形越來越嚴重，每當天氣變化、熱脹冷縮就會開始掉磁磚，經常可見大樓附近被圍起黃色圍籬；陸光四村住戶多是高齡的阿公阿嬤，又緊鄰八德最大的大湳市場，雖理解有法令限制，但建議市府要有積極作為，不能放著不管，讓附近民眾自求多福。

都發局長江南志表示，審計部提出糾正後，市府曾設法輔導社區申請都市更新補助，但因為管委會需自付一定比例金額，導致許多住戶意願低落；對於有住戶表示不清楚補助方案，未來會請住宅處及建管處多加宣傳，在意願調查前讓更多住戶了解如何申請補助，提升媒合效果。

桃園陸光四村外牆常下磁磚雨，市府都發局表示，市府曾輔導社區申請都市更新補助，但住戶意願低落，未來會請住宅處及建管處多宣傳補助方案。圖／議員朱珍瑤提供
桃園陸光四村外牆常下磁磚雨，市府都發局表示，市府曾輔導社區申請都市更新補助，但住戶意願低落，未來會請住宅處及建管處多宣傳補助方案。圖／議員朱珍瑤提供

都市更新 管委會

延伸閱讀

廢棄物、樹皮打造台東「金牌農村」 饒慶鈴：165社區 165種轉角特色

影／趁社區停電…保全持鑰匙開門偷住戶千萬現金 藏4天遭逮

獨／重大竊案！住戶外出、社區停電 社區保全見機「偷千萬元現金」

瑞芳公所創「皂」天然課程 培力社區手作人才

相關新聞

快儲水！ 桃園龜山周末停水8小時 12路段受影響

台灣自來水公司第二區管理處辦理「龜山區華亞二路256號用戶用水設備斷管連絡」，預計25日共停水8小時，停水戶數約135戶...

虎頭山違法攤販繳「保護費」爭議 攤商喊：下架余信憲

桃園市虎頭山公園人潮絡繹不絕，常有違法擺攤，民進黨前桃園縣議員廖輝星籌組「桃園市虎頭山商業聯合會」管理攤商，因每年收取3...

全台首座裝甲戰車公園在湖口 斥資2500萬明年6月完工

新竹縣湖口鄉首座特色公園今天開工，由新竹縣政府與湖口鄉公所共同出資2500萬元，於王爺壟重劃區內的公5公園打造軍事風主題...

3D影片變2D…桃園新宿廣告 美醜引發熱議

桃園觀旅局近期在日本新宿車站前的3D廣告牆投放2D廣告宣傳片，內容包括夜市攤販、北橫風景和巨大紅桃等，美醜引起網友討論。...

桃園生質能焚化爐試轉一年躲回饋？議員：趕快發回饋金

桃園市議員許更生今天上午在議會總質詢指出，觀音區的生質能中心（垃圾焚化爐）試運轉已經一年多，市府要盡快正式啟用與開設回饋...

桃園陸光四村「磁磚雨」未解 民代憂成不定時炸彈

桃園市八德區陸光四村外牆施工品質不佳，外牆磁磚常大面積掉落，市府多年前曾編列預算修繕，但在審計部提出糾正後只能停止。民代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。