虎頭山違法攤販繳「保護費」爭議 攤商喊：下架民進黨議員
桃園市虎頭山公園人潮絡繹不絕，常有違法擺攤，民進黨前桃園縣議員廖輝星籌組「桃園市虎頭山商業聯合會」管理攤商，因每年收取3千到4千元會費，遭質疑變相收保護費；廖與攤商否認保護費一事，認為是同黨桃園市議員余信憲抹黑，今赴桃園市議會抗議，訴求「下架余信憲」；余則強調自己是訴求攤商合法化，不解抗議目的。
虎頭山公園位於桃園市桃園區，因步道林蔭茂密，山上又有知名廟宇，登山健行遊客與香客絡繹不絕，因此也吸引不少攤商聚集，違法擺攤情況存在已久，警方雖有取締，但問題始終難解。
廖輝星日前遭人爆料以社團法人名義成立「桃園市虎頭山商業聯合會」，每年收取每攤3千到4千元不等會費，有證才可以擺攤，也可免去警方找麻煩，但他否認，強調會費全都用於會務運作，而擺攤位置是私人土地，未影響一般民眾上山交通，也有做環境整理，更無關說減免開單情況。
廖輝星將矛頭指向曾經在議會質詢違法擺攤的民進黨市議員余信憲，認為余造謠抹黑，今與近百名攤商到市議會抗議，訴求「下架余信憲」。有攤商情緒激動下跪磕頭陳情，強調自己不是作秀，真心希望政府賞口飯吃。
廖輝星說，虎頭山攤販是地方陳年問題，歷經多任縣市長依舊難解，今天訴求除了自證清白，也希望政府重視問題，設法輔導攤商轉型，保障大家生活。
余信憲透過臉書表示，虎頭山公園是風景特定區整座山都是自然保護區，不管公有私人土地都不能擺攤做生意。虎頭山攤商問題30 年，因為不合法，攤商常常受到警察開單取締，去年突然有地方人士橫空出世，自創「虎頭山商業聯合會」協會，聲稱已向政府登記，只要繳錢加入協會，可以協助不被警察開單，光是去年就向攤商收了至少77萬，「國家自然保護區內變相圈地收租？」
另外，虎頭山商業聯合會從頭到尾都沒在專門管理攤商的經濟發展局市場科登記立案，而是社會局註冊登記的社團法人，議會質詢內容也是訴求政府劃定攤集自治區，協助攤商轉型合法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言