虎頭山違法攤販繳「保護費」爭議 攤商喊：下架民進黨議員

桃園市虎頭山公園人潮絡繹不絕，常有違法擺攤，民進黨前桃園縣議員廖輝星籌組「桃園市虎頭山商業聯合會」管理攤商，因每年收取3千到4千元會費，遭質疑變相收保護費；廖與攤商否認保護費一事，認為是同黨桃園市議員余信憲抹黑，今赴桃園市議會抗議，訴求「下架余信憲」；余則強調自己是訴求攤商合法化，不解抗議目的。

虎頭山公園位於桃園市桃園區，因步道林蔭茂密，山上又有知名廟宇，登山健行遊客與香客絡繹不絕，因此也吸引不少攤商聚集，違法擺攤情況存在已久，警方雖有取締，但問題始終難解。

廖輝星日前遭人爆料以社團法人名義成立「桃園市虎頭山商業聯合會」，每年收取每攤3千到4千元不等會費，有證才可以擺攤，也可免去警方找麻煩，但他否認，強調會費全都用於會務運作，而擺攤位置是私人土地，未影響一般民眾上山交通，也有做環境整理，更無關說減免開單情況。

廖輝星將矛頭指向曾經在議會質詢違法擺攤的民進黨市議員余信憲，認為余造謠抹黑，今與近百名攤商到市議會抗議，訴求「下架余信憲」。有攤商情緒激動下跪磕頭陳情，強調自己不是作秀，真心希望政府賞口飯吃。

廖輝星說，虎頭山攤販是地方陳年問題，歷經多任縣市長依舊難解，今天訴求除了自證清白，也希望政府重視問題，設法輔導攤商轉型，保障大家生活。

余信憲透過臉書表示，虎頭山公園是風景特定區整座山都是自然保護區，不管公有私人土地都不能擺攤做生意。虎頭山攤商問題30 年，因為不合法，攤商常常受到警察開單取締，去年突然有地方人士橫空出世，自創「虎頭山商業聯合會」協會，聲稱已向政府登記，只要繳錢加入協會，可以協助不被警察開單，光是去年就向攤商收了至少77萬，「國家自然保護區內變相圈地收租？」