社宅包租代管標案惹議 高虹安：有瑕疵將補正

新竹市1.1億元社會住宅包租代管標案日前爆發爭議，議員楊玲宜昨批市府說謊、護航特定廠商。市長高虹安回應，當天評選過程有瑕疵，沒將過程做成會議紀錄，市府將補正程序；都發處長翁義芳說，將重新召回評委開會討論，但絕無護航、沒有弊案。

竹市社住包租代管得標廠商之一匯創公司被質疑無實績卻獲評委排序第一，擠下星鴻公司拿到標案，星鴻不服提出異議遭市府駁回，行政院公共工程會近日認定市府評選不合規，要求撤銷市府駁回處分。

楊玲宜說，高虹安不但不承認錯誤，更企圖用大外宣懶人包、新聞稿包裝違法招標不法行為；該次評選違反審議規則第6條，僅憑召集人詢問各出席委員意見主觀認定且無視廠商提出異議就快速通過在先，事後又揚言提告廠商，根本「見笑轉生氣」。

楊玲宜指市府說謊又護航特定廠商，後續應剔除有爭議的評委不得參與。高虹安坦言，評選過程確有瑕疵，評選會議召集人看到評分有顯著差異時，雖邀集現場評委討論達成共識，「但做了一件錯事，是沒將過程做成會議紀錄」，市府將補正程序。

翁義芳說，他是當天評選會議召集人，不參與評選，5號評委因匯創提出銀髮族服務項目，才予評分第一，與其他評委有顯著差異，其他6名評委有3人表示尊重。

翁義芳指出，後續將辦理補正程序，重新召回所有評委討論，並尊重專家學者意見，如維持或重計評選結果，並提交至委員會議決。針對議員質疑，他再次重申絕無護航，「打包票絕對沒有弊案」。