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銅鑼反對設畜牧循環中心 鍾東錦：病死豬雞不進場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣政府擬設置銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心，地方成立自救會抗爭反對，縣長鍾東錦昨在議會強調病死、雞不會進場，且發酵的沼氣發電，可以朝碳權買賣發展，有助縣府財政。

不過，自救會顧問、銅鑼鄉民代表徐裕逢認為「縣府在瞎扯」，表示「自救會不要病死豬、雞進來，堆肥場也會反對到底」，他指出，苗栗不是禽畜大縣，捨近求遠運送，反而增加碳排量，旁邊又是苗栗縣生態保育教育中心，堆肥場根本矛盾。

縣議員張志宇昨在議會質疑，地方反對設置，縣府到底要不要做？鍾東錦回應，鄉親對病死豬、雞有疑慮，就調整項目不要收，先做稻草跟雞糞肥試驗場，循序漸進設置。

鍾東錦說，畜牧循環資源中心把廢棄物變成資源，產生的沼氣發電量雖不大，卻可做為碳權買賣發展，有助縣府財政，「我的腦袋不會很不好」，還要選連任，不會跟民意對撞，如果會影響鄉親生活起居，「不會做這麼呆的事」；鍾也保證，如果會做，一定經過評估、專家背書和考察回來。

農業處長陳樹義說，彰化與苗栗同時申請，彰化會多一場，因此銅鑼畜牧循環資源中心，病死豬雞不會進場，而是利用稻草混合畜禽糞發酵，製成肥料及發電，會比照肉品市場模式，公辦把關經營。

鍾東錦 自救會

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