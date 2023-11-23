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3D影片變2D…桃園新宿廣告 美醜引發熱議

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市觀旅局近期在日本3D廣告牆投放宣傳廣告，被網友批評「華國美學」。圖／取自黃瓊慧臉書
桃園市觀旅局近期在日本3D廣告牆投放宣傳廣告，被網友批評「華國美學」。圖／取自黃瓊慧臉書

桃園觀旅局近期在日本新宿車站前的3D廣告牆投放2D廣告宣傳片，內容包括夜市攤販、北橫風景和巨大紅桃等，美醜引起網友討論。觀旅局長周柏吟昨回應，尊重日本設計師創意，數據顯示，很多日本觀光客來台就愛逛夜市，影片帶入桃園元素，讓更多人注意桃園。

該廣告片頭有幾顆巨大粉紅桃子滾動，接著一塊螢幕浮出，開始播放北橫美景，畫面中黃色招牌寫著「台灣桃園」，2個中式燈籠下方則寫著「歡迎光臨」。有人認為風格很像台灣小吃店，也有人批評設計不吸引人；由於這面廣告牆先前播放「巨型3D貓」和「立體宇宙船」影片引起轟動，桃園廣告被指相形見絀。

周柏吟表示，此案預算來源為交通部觀光署2022年補助「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」，影片包含製作、上架2周經費約100萬，市府就是委請「巨型3D貓」和「立體宇宙船」的日本動畫公司製作。

周柏吟說，日本設計師認為夜市攤販是台灣非常有魅力和溫度的特色，數據顯示，有非常多日本觀光客來台就喜歡逛夜市，所以可吸引日本人目光，影片也帶入桃園元素，觀旅局都尊重；外界批評3D螢幕牆放2D影片不吸睛，周回應說，設計師認為轉為3D會失去原有影片特色，同時考量製作時程，因此以2D製作。

議員凌濤、梁為超認為，觀旅局做到「精準行銷」，各人美感不同，應尊重專業，別唱衰城市行銷；議員許家睿、黃瓊慧說，像「華國美學」沒凸顯桃園特色，別為消化預算倉促行事。

日本 桃園 設計師

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