表揚全國技能競賽優異學生 張善政分享勵志小故事

萬能科技大學為表揚為校爭光的全國技能競賽選手，及實習表現傑出的學生，今舉辦極光國際培訓競賽培訓成果暨技職人才頒獎典禮，桃園市長張善政也親自頒獎給獲獎選手。萬能科大表示，極光國際競賽培訓中心自2019年成立以來，選手在全國技能競賽表現優異，在接軌產業實習方面也深受肯定。

張善政今頒發「全國技能競賽榮譽學生」獎狀予學生代表，並表揚「實習表現優秀學生」。「第5屆全國技能競賽全國賽麵包製作職類金牌」餐飲系同學江佩萱也呈獻烘焙作品給張善政。

張善政表示，近年國內面臨嚴重的缺工問題，外界也深刻體會到技職教育的重要，萬能科大正是國內優秀的技職學校，已連續多屆榮獲全國技能競賽金牌，今年更榮獲2金3銀2銅，共19個獎項，總獎牌數為全國大專校院之冠，金牌數也是私立大學第一，這不僅是萬能科大的驕傲，更是桃園的驕傲。

張善政分享一個故事，他在加州矽谷有一位企業家朋友妻子開設一間牛排館，後續在舊金山市區開設一間法國菜餐廳，不僅在美國榮獲全美最好法國菜餐廳殊榮，今年更前往法國參加法國料理大賽拿下世界冠軍。透過這個例子勉勵學子，有志者事竟成、行行出狀元，只要有心、決心與創意，假以時日，未來發展絕對不可限量。

萬能科大校長莊𣈱表示，為了培養國際技能競賽選手，並在無後顧之憂的環境，全心投入國家級的競賽準備，因此學校打造「極光國際競賽培訓中心」，培育選手成為擁有專業技術的人才。