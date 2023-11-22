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夾娃娃機台赫見跳蛋、模型槍 民代籲竹市府訂自治條例

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
時代力量市議員廖子齊（左）今天質詢秀出模型槍，表示這是夾娃娃機台擺設的商品。記者張裕珍／翻攝
時代力量市議員廖子齊（左）今天質詢秀出模型槍，表示這是夾娃娃機台擺設的商品。記者張裕珍／翻攝

新冠肺炎疫情趨緩之後，新竹夾娃娃機台又如雨後春筍冒出，時代力量市議員廖子齊今質詢表示，雖然市府掌握數據有146家選物販賣機店，但實際恐有黑數，且機台物品不時可見跳蛋等「十八禁」情趣用品，還有模型槍等；目前全台已有七個縣市訂定相關自治條例，新竹市卻付之闕如，疾呼市府應跟進訂定、加強巡查，把關兒少權益。

市長高虹安答詢允諾，責請相關局處訂定自助選物販賣事業管理自治條例，並參考其他縣市實施內容，尤其是校園周邊是否限定50公尺或100公尺不得開設，也會積極向議員等請益。至於今年一到十月有稽查50家，其中28家不符合兒少權益開罰，將持續擴大執行。

廖子齊說，目前新竹市許多校園附近的夾娃娃機店內，機台內竟擺設著兒童不宜的商品，時不時驚見十八禁的品項，且商品封面很多都極度暴露，明顯危害兒少權益。她今天也拿出夾娃娃機台擺設的模型槍，認為這些物品相當不妥卻未或獲稽查，吸引兒少夾取。

「市府應積極介入稽查及巡查，不應消極放任。」廖子齊說，機台內不當物品很可能涉及到兒童及少年福利與權益保障法、食品安全衛生管理法、菸害防制法、商品標示法等，甚至是刑法，但就她了解今年市府依兒少法開罰件數為零，與其他縣市社會處相比很明顯可看出態度明顯消極，應加強跨機關校外巡查的措施。

不僅如此，廖子齊也點出，2019年財政部發出「查稅」公告，將夾娃娃機列入營所稅選案查核項目，合法有繳稅的夾娃娃機店是能增加市庫稅收，有規範、有稽查，才會有稅收。市府應積極稽查未登記的夾娃娃機店家，減少黑數。

據了解，自助選物販賣事業管理自治條例已經於多個縣市通過上路，包括桃園市、台北市、高雄市等，新竹縣也在草擬中。廖子齊也喊話市府應盡速訂定新竹市自助選物販賣事業管理自治條例，針對商家需合法登記、校園周遭距離開設限制、是否符合消防安全相關規定、商品內容物類型、禁止擺放違法及妨害公序良俗商品等有更細緻規範。

時代力量市議員廖子齊今天質詢表示，雖然市府掌握數據有146家選物販賣機店，但實際恐有黑數，且機台物品不時可見跳蛋等「十八禁」情趣用品，還有模型槍等。圖／市議員廖子齊提供
時代力量市議員廖子齊今天質詢表示，雖然市府掌握數據有146家選物販賣機店，但實際恐有黑數，且機台物品不時可見跳蛋等「十八禁」情趣用品，還有模型槍等。圖／市議員廖子齊提供
時代力量市議員廖子齊今天質詢表示，雖然市府掌握數據有146家選物販賣機店，但實際恐有黑數，且機台物品不時可見跳蛋等「十八禁」情趣用品，還有模型槍等。圖／市議員廖子齊提供
時代力量市議員廖子齊今天質詢表示，雖然市府掌握數據有146家選物販賣機店，但實際恐有黑數，且機台物品不時可見跳蛋等「十八禁」情趣用品，還有模型槍等。圖／市議員廖子齊提供

夾娃娃機 新竹 議員

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