夾娃娃機台赫見跳蛋、模型槍 民代籲竹市府訂自治條例

新冠肺炎疫情趨緩之後，新竹市夾娃娃機台又如雨後春筍冒出，時代力量市議員廖子齊今質詢表示，雖然市府掌握數據有146家選物販賣機店，但實際恐有黑數，且機台物品不時可見跳蛋等「十八禁」情趣用品，還有模型槍等；目前全台已有七個縣市訂定相關自治條例，新竹市卻付之闕如，疾呼市府應跟進訂定、加強巡查，把關兒少權益。

市長高虹安答詢允諾，責請相關局處訂定自助選物販賣事業管理自治條例，並參考其他縣市實施內容，尤其是校園周邊是否限定50公尺或100公尺不得開設，也會積極向議員等請益。至於今年一到十月有稽查50家，其中28家不符合兒少權益開罰，將持續擴大執行。

廖子齊說，目前新竹市許多校園附近的夾娃娃機店內，機台內竟擺設著兒童不宜的商品，時不時驚見十八禁的品項，且商品封面很多都極度暴露，明顯危害兒少權益。她今天也拿出夾娃娃機台擺設的模型槍，認為這些物品相當不妥卻未或獲稽查，吸引兒少夾取。

「市府應積極介入稽查及巡查，不應消極放任。」廖子齊說，機台內不當物品很可能涉及到兒童及少年福利與權益保障法、食品安全衛生管理法、菸害防制法、商品標示法等，甚至是刑法，但就她了解今年市府依兒少法開罰件數為零，與其他縣市社會處相比很明顯可看出態度明顯消極，應加強跨機關校外巡查的措施。

不僅如此，廖子齊也點出，2019年財政部發出「查稅」公告，將夾娃娃機列入營所稅選案查核項目，合法有繳稅的夾娃娃機店是能增加市庫稅收，有規範、有稽查，才會有稅收。市府應積極稽查未登記的夾娃娃機店家，減少黑數。