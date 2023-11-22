解決高中缺口 自救會呼籲竹縣府明年就增班增校

新竹縣政府在今年提出竹縣高中規劃藍圖記者會，規畫四大解方，大新竹高中就學權益自救會認為，縣府攜手陽明交大的實驗中學尚未通過校務會議，不該將未定案的計畫名額列入就會機會率計算，呼籲縣政府於113年即刻增班增校，增加足夠高中職入學名額，以達成110%的就學機會率，116年缺額請國教署與新竹縣市協調共同解決。

自救會今天下午發聲明提四大訴求，第一，要求縣府重新計算就學機會率，以新竹縣市就學機會率110%為目標，處理未來每年高中職名額不足的問題。第二、文興完全中學高中部113年立即招生，校舍建設完成前請先行租借校舍。第三、六家完全中學國中部提早於114年停招，逐年改制純高中。第四、116年缺額2293名，請國教署與新竹縣市協調共同解決。

縣府教育局回應，今年新竹縣市學生數共11214人，明年將下滑為10990人，直到115年才會增加，並於116年龍年達到高峰12891人，預計明年起竹縣增2班、竹市4班、苗栗2班、國立1班，最終在116學年度較112學年度竹市將增10班、苗栗4班，國教署也預計在竹竹苗增9班，竹縣也將增加24到27班。

自救會指出，竹縣實驗高中115年開始招收4班，但是交大副校長陳永富今天表示計畫尚未通過校務會議。自救會呼籲縣政府，勿將未定案的計畫名額列入就會機會率計算，以免「台大附中」的歷史悲劇再次發生。

自救會認為，教育局公布的就學機會率並未將進修部名額除以二，也未將竹南鎮與頭份市國中畢業生人數一起計算，若以就學機會率110%計算，新竹縣市113年在增班後還缺1455個高中職名額，目前新竹縣教育局提出的計畫中，113年只有增加六家一個普通班一個體育班共68人，杯水車薪。

自救會說，在增班之後，114、115年還各缺358及613個名額，希望六家完全中學提前於114年停招國中部，空出的校舍改為招收高中部。自救會也肯定增設文興完全中學的計畫，期盼文興完中先租借校舍，113年高中部立即招生，並再新設高中職、完全中學或高中職分校補足缺額。