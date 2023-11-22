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犯保協會新竹市舉辦市集 馨生人齊聚擺攤

中央社／ 新竹市22日電

一名從事寵物家具生產的蔡姓馨生人說，7年前父親車禍離世，他在犯罪被害人保護協會幫助下承接父親的工廠，近日他帶著公司產品到新竹市擺攤，要讓父親對寵物的愛延續下去。

財團法人犯罪被害人保護協會今天起至26日在新竹市巨城購物中心1樓藝創廳舉辦市集活動，邀集各地分會馨生人（犯罪被害人）展售各式產品，包括小吃、名產、生活用品、飾品等，商品多元、琳琅滿目。

法務部長蔡清祥致詞表示，新竹馨生市集舉辦多年，今年的攤位、商品比去年更多，相信可以再創好業績。

犯保協會董事長張斗輝表示，今年新竹分會以「馨生活」作為市集的主題，希望馨生人揮別過去的傷痛，建立新的生活態度、風格、方向，一步步邁向嶄新生活。

從事寵物家具生產的蔡姓馨生人分享，7年前父親因車禍離世，留下加工廠和機器設備，他和哥哥返鄉從頭學起，生產、跑業務分工合作，希望能將父親的工廠換做愛承接下去。

蔡姓馨生人說，感謝犯保協會多年力挺他們創業，不論在行銷、打品牌知名度等方面多有助益，參與馨生市集讓他們能推廣業務，將父親過去對寵物的愛與服務得以延續下去。

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