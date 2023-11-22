議員指市長座車租賃預算偏高 高虹安：實支會較少

新竹市議員劉崇顯今天說，前新竹市長座車價格180萬元，可用10年，但市長高虹安卻編列每年114萬元租賃豪華車，他主張刪減預算。高虹安說，預算有寬列，實際費用會較少。

新竹市議會今天進行市政總質詢，綠黨市議員劉崇顯質詢指出，前新竹市長林智堅座車為新台幣180萬元的豐田廠牌Previa，經費來源為新竹市消防局。但現任市府則用2023年第二預備金編列1年114萬元「災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案」租賃豐田廠牌Alphard進口車，4年租金要456萬元。

劉崇顯認為，市府以「觀感不佳」為由不使用林智堅的首長座車，但現在編列第二預備金租賃豪華車輛，卻不擔心觀感問題，根本是雙重標準。

劉崇顯說，他主張刪減首長座車租賃預算，改採比Alphard定位較不那麼奢華的車輛，要求高虹安作出回應。

高虹安表示，市府行政處在首長座車租賃費有寬列預算，所以未來的實際費用會比114萬元少。禮賓部分需要載運許多禮品，防災需要載運工程安全帽、防災背心等，其他公務也需要帶姓名背心、西裝外套等。

劉崇顯會後向中央社記者表示，高虹安稱公務行程需要載運許多用品，但過去多任市長的座車也都能載運，認為高虹安始終不願意正面回應是否同意刪減預算，只為滿足奢華習慣。