竹科有謙家園疑涉違法開發 陳椒華：勿忘林肯大郡教訓

臨近竹科台積電寶山廠的大型社區「有謙家園」疑似違法擴建多棟別墅超出原計畫書範圍，並占國土保安用地大興土木，且社區因位於山坡地上，出現地基沉降有土石災害疑慮，立委陳椒華今到場會勘，痛斥建商及新竹縣政府藐視住戶安全，未來若確認違法恐將拆除，要求建商及縣府應負起賠償住戶責任。

對此寶君建設委任律師洪大明駁斥陳椒華指控內容，強調地基變化並未超出安全範圍，且該社區是在1993年就通過環評，建案開發一直都是配合法令與時俱進修正，當年的環評就已經許可興建700多戶，如今只興建400多戶，質疑「若有違法縣政府怎麼可能還發照」。反控陳椒華未審先判、汙衊建商，更影響房價，讓住戶情何以堪，要求若查明未違法，陳椒華必須公開道歉澄清。

新竹縣政府今到場會勘表示，當年審查是由中央權責單位負責，並非由縣政府通過，且建案相關資料是30年前的案件，必須再調原始檔案才能查清是否有未依審查書興建內容，且還需釐清權責究竟是由行政院環境部負責，還是縣府環保局負責。

有謙家園是由寶君建設開發的大型社區別墅型建案，2020年開始銷售，戶數高達428戶，坪數從50到100坪，目前仍有多區還在施工興建當中，因距離竹科近，成為許多竹科工程師首選，更有名人置產入住，如今爆出疑似違法，已有住戶急跳腳「都搬進來了，怎麼現在才說違法」。

陳椒華指控，有謙家園涉嫌違反環評法開發山坡地保育區，有土石災害影響居住安全疑慮，寶君建設董事長、新竹市議員吳國寶更在國土保安用地上違法興建私人會所、填土，今天現場會勘發現國土保安用地不僅蓋成豪華庭院，甚至疑似開挖地下室，將報請檢調介入調查，若有違法，必須拆除不當建物並恢復原狀。

陳椒華表示，新竹縣政府未進行環評變更就違法發給建照，寶君建設未依環評書內容違法開發，包括基地北邊和東邊邊坡多棟建物，由於太靠近邊坡，數十棟別墅屬高風險建物且違法擴建，不適合居住應依法拆除。

「勿忘林肯大郡教訓」陳椒華呼籲已購戶盡快向消保官申訴並向建商求償，也可循國賠要求新竹縣府負責。陳椒華指出，建案未進行環評變更新竹縣府工務處就違法發建照，建商違反環評法17條，新竹縣環保局應依環評法第23條對建商開罰。