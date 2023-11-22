快訊

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

3份民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科有謙家園疑涉違法開發 陳椒華：勿忘林肯大郡教訓

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
陳椒華指控寶君建設董事長吳國寶在國土保安用地上違法興建豪華私人會所，若查明違法必須拆除恢復原狀。記者巫鴻瑋／攝影
陳椒華指控寶君建設董事長吳國寶在國土保安用地上違法興建豪華私人會所，若查明違法必須拆除恢復原狀。記者巫鴻瑋／攝影

臨近竹科台積電寶山廠的大型社區「有謙家園」疑似違法擴建多棟別墅超出原計畫書範圍，並占國土保安用地大興土木，且社區因位於山坡地上，出現地基沉降有土石災害疑慮，立委陳椒華今到場會勘，痛斥建商及新竹縣政府藐視住戶安全，未來若確認違法恐將拆除，要求建商及縣府應負起賠償住戶責任。

對此寶君建設委任律師洪大明駁斥陳椒華指控內容，強調地基變化並未超出安全範圍，且該社區是在1993年就通過環評，建案開發一直都是配合法令與時俱進修正，當年的環評就已經許可興建700多戶，如今只興建400多戶，質疑「若有違法縣政府怎麼可能還發照」。反控陳椒華未審先判、汙衊建商，更影響房價，讓住戶情何以堪，要求若查明未違法，陳椒華必須公開道歉澄清。

新竹縣政府今到場會勘表示，當年審查是由中央權責單位負責，並非由縣政府通過，且建案相關資料是30年前的案件，必須再調原始檔案才能查清是否有未依審查書興建內容，且還需釐清權責究竟是由行政院環境部負責，還是縣府環保局負責。

有謙家園是由寶君建設開發的大型社區別墅型建案，2020年開始銷售，戶數高達428戶，坪數從50到100坪，目前仍有多區還在施工興建當中，因距離竹科近，成為許多竹科工程師首選，更有名人置產入住，如今爆出疑似違法，已有住戶急跳腳「都搬進來了，怎麼現在才說違法」。

陳椒華指控，有謙家園涉嫌違反環評法開發山坡地保育區，有土石災害影響居住安全疑慮，寶君建設董事長、新竹市議員吳國寶更在國土保安用地上違法興建私人會所、填土，今天現場會勘發現國土保安用地不僅蓋成豪華庭院，甚至疑似開挖地下室，將報請檢調介入調查，若有違法，必須拆除不當建物並恢復原狀。

陳椒華表示，新竹縣政府未進行環評變更就違法發給建照，寶君建設未依環評書內容違法開發，包括基地北邊和東邊邊坡多棟建物，由於太靠近邊坡，數十棟別墅屬高風險建物且違法擴建，不適合居住應依法拆除。

「勿忘林肯大郡教訓」陳椒華呼籲已購戶盡快向消保官申訴並向建商求償，也可循國賠要求新竹縣府負責。陳椒華指出，建案未進行環評變更新竹縣府工務處就違法發建照，建商違反環評法17條，新竹縣環保局應依環評法第23條對建商開罰。

前新竹縣議員、律師連郁婷表示，建案環評書內容前後不一，令人擔憂1993年做出的環評審查是否真有為民眾把關，若有未符合法規開發，導致居民有生命、財產等安全疑慮的話，新竹縣消保官依消保法應主動介入調查，協助處理購屋消費糾紛，避免居民權益受損。

有謙家園全社區封閉式管理，戶數超過400戶，多為大坪數別墅。記者巫鴻瑋／攝影
有謙家園全社區封閉式管理，戶數超過400戶，多為大坪數別墅。記者巫鴻瑋／攝影
有謙家園總戶數超過400戶，目前仍由多區仍在興建施工中。記者巫鴻瑋／攝影
有謙家園總戶數超過400戶，目前仍由多區仍在興建施工中。記者巫鴻瑋／攝影
已有不少住戶入住有謙家園社區，聽聞疑似社區部分建物涉及違法擴建可能被拆除，直呼「怎麼可能」。記者巫鴻瑋／攝影
已有不少住戶入住有謙家園社區，聽聞疑似社區部分建物涉及違法擴建可能被拆除，直呼「怎麼可能」。記者巫鴻瑋／攝影
立委陳椒華指出身後整排別墅疑似建商違法擴建，若違法恐需拆除。記者巫鴻瑋／攝影
立委陳椒華指出身後整排別墅疑似建商違法擴建，若違法恐需拆除。記者巫鴻瑋／攝影
有謙家園總戶數超過400戶，目前仍由多區仍在興建施工中。記者巫鴻瑋／攝影
有謙家園總戶數超過400戶，目前仍由多區仍在興建施工中。記者巫鴻瑋／攝影

環評 新竹 陳椒華

延伸閱讀

民團今頒法立委再生能源貢獻獎 藍綠白黃立委都入列

第一屆「國會第十屆立委再生能源貢獻獎」評選結果出爐

影／解決廢土廢棄物亂象 陳椒華：倡議土砂礫石國有化

影／國安六村眷改爭議 陳椒華：正視爭議、還眷戶資格

相關新聞

綠營追1.1億元包租代管標案爭議 高虹安：有瑕疵將補正

新竹市政府今年1.1億元社會住宅包租代管標案爭議持續受綠營關注，民進黨籍市議員楊玲宜今質詢時批評，市府評選過程已被行政院...

再不處理會變成瘤！張善政：力推中壢老城區煥然一新

桃園市政府積極推動老城區改造，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府有決心和創意解決長期擱置的市區老舊問題，除針對桃園區...

銅鑼畜牧循環中心案爭議 鍾東錦：病死豬、雞不會進場

苗栗縣政府擬設置銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心，地方成立自救會抗爭反對，縣長鍾東錦今天強調病死豬、雞不會進場，且發酵的沼...

年關春假戶外旅遊哪裡玩？桃市府推薦冬季北橫2新遊程

桃園市政觀旅局為提高桃園旅遊好好玩，趁著2003年關及春節假期來臨，打造桃園冬季北橫遊程，觀旅局長周柏吟今天表示，該局今...

竹科有謙家園疑涉違法開發 陳椒華：勿忘林肯大郡教訓

臨近竹科台積電寶山廠的大型社區「有謙家園」疑似違法擴建多棟別墅超出原計畫書範圍，並占國土保安用地大興土木，且社區因位於山...

桃園機車、無人機練習場稀少 議員要求速規畫場地

桃園市桃園區人口超過46萬人， 機車考照練習場只有半套，市議員黃婉如今天在議會總質詢指出，不只沒有完整的機場練習場，連無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。