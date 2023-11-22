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銅鑼畜牧循環中心案爭議 鍾東錦：病死豬、雞不會進場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員張志宇今天質詢地方反對設置畜牧循環資源利用研究中心設置案，縣長鍾東錦（圖）答詢指出，會先做稻草跟雞糞肥，先做試驗場循序漸近。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張志宇今天質詢地方反對設置畜牧循環資源利用研究中心設置案，縣長鍾東錦（圖）答詢指出，會先做稻草跟雞糞肥，先做試驗場循序漸近。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府擬設置銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心，地方成立自救會抗爭反對，縣長鍾東錦今天強調病死、雞不會進場，且發酵的沼氣發電，可以朝碳權買賣發展，有助縣府財政。

自救會顧問、銅鑼鄉民代表徐裕逢認為縣府在瞎扯，表示「自救會不要病死豬、雞進來，堆肥場也會反對到底」，他指出，苗栗縣不是禽畜大縣，銅鑼鄉及周縣鄉鎮市，也不是禽畜大鄉，捨近求遠運送，反而增加碳排放量，旁邊又是苗栗縣生態保育教育中心，堆肥場根本矛盾。

縣議員張志宇今天在縣議會定期會，質詢地方反對化製場（畜牧循環資源利用研究中心） 設置案，鍾東錦答詢時指出，鄉親對病死豬、雞有疑慮，畜牧循環資源中心調整項目不要收，先做稻草跟雞糞肥試驗場循序漸進。

鍾東錦說，畜牧循環資源中心把廢棄物變成資源，產生的沼氣發電，電量雖不大，卻可以做為碳權買賣發展，有助於縣府財政，「我的腦袋不會很不好」，而且還要選連任，不會跟民意對撞，如果會去影響鄉親生活起居，他不會做這麼呆的事情，他掛保證，如果縣府會做，一定是經過評估，經過專家背書，經過考察回來，才會開始做動作實施。

縣府農業處長陳樹義表示，彰化與苗栗同時申請，彰化會多一場，因此銅鑼畜牧循環資源中心，病死豬、雞不會進場，而是利用稻草混合畜禽糞發酵，製成肥料及發電，且會比照苗栗縣肉品市場模式，公辦把關經營。

苗栗縣議員張志宇（圖）今天質詢地方反對設置畜牧循環資源利用研究中心設置案，縣長鍾東錦答詢指出，會先做稻草跟雞糞肥，先做試驗場循序漸近。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張志宇（圖）今天質詢地方反對設置畜牧循環資源利用研究中心設置案，縣長鍾東錦答詢指出，會先做稻草跟雞糞肥，先做試驗場循序漸近。記者范榮達／攝影

苗栗縣 鍾東錦

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