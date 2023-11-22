銅鑼畜牧循環中心案爭議 鍾東錦：病死豬、雞不會進場

苗栗縣政府擬設置銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心，地方成立自救會抗爭反對，縣長鍾東錦今天強調病死豬、雞不會進場，且發酵的沼氣發電，可以朝碳權買賣發展，有助縣府財政。

自救會顧問、銅鑼鄉民代表徐裕逢認為縣府在瞎扯，表示「自救會不要病死豬、雞進來，堆肥場也會反對到底」，他指出，苗栗縣不是禽畜大縣，銅鑼鄉及周縣鄉鎮市，也不是禽畜大鄉，捨近求遠運送，反而增加碳排放量，旁邊又是苗栗縣生態保育教育中心，堆肥場根本矛盾。

縣議員張志宇今天在縣議會定期會，質詢地方反對化製場（畜牧循環資源利用研究中心） 設置案，鍾東錦答詢時指出，鄉親對病死豬、雞有疑慮，畜牧循環資源中心調整項目不要收，先做稻草跟雞糞肥試驗場循序漸進。

鍾東錦說，畜牧循環資源中心把廢棄物變成資源，產生的沼氣發電，電量雖不大，卻可以做為碳權買賣發展，有助於縣府財政，「我的腦袋不會很不好」，而且還要選連任，不會跟民意對撞，如果會去影響鄉親生活起居，他不會做這麼呆的事情，他掛保證，如果縣府會做，一定是經過評估，經過專家背書，經過考察回來，才會開始做動作實施。