快訊

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

3份民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營追1.1億元包租代管標案爭議 高虹安：有瑕疵將補正

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
市長高虹安今天答詢坦言包租代管標案評選過程有瑕疵，將補正程序。圖／竹市府提供
市長高虹安今天答詢坦言包租代管標案評選過程有瑕疵，將補正程序。圖／竹市府提供

新竹市政府今年1.1億元社會住宅包租代管標案爭議持續受綠營關注，民進黨籍市議員楊玲宜今質詢時批評，市府評選過程已被行政院公共工程會認定駁回廠商異議的處分不合應撤銷，而市府卻對外說謊，堅稱無中央認定不公的狀況，並認為此案評選有疑義，應將與其他評選委員評分有顯著差異的第五號評委剔除，否則怎能讓人再相信市府？

市長高虹安答詢坦言，當天評選過程確實有瑕疵，會議召集人看到評分有顯著差異時，雖然有邀集現場評委討論達成共識，但做了一件錯事是沒有將這個過程做成會議紀錄。市府會依工程會判斷來補正程序，都發處長翁義芳表示將重新召回評委開會討論做成議決。

楊玲宜說，新竹市社會住宅包租代管的標案，由僅成立一周且無任何承攬實績的廠商得標，市府評選過程日前也被行政院公共工程會認定應撤銷對廠商處分，但她認為高虹安不但不承認錯誤，更是企圖用大外宣懶人包、新聞稿的方式包裝其違法招標的不法行為。

楊玲宜也透過工程會的公文說明，該評選會違反了審議規則的第六條，市府僅憑召集人詢問各出席委員的意見主觀認定無視廠商提出異議就快速通過，如同先前沸沸揚揚的民生段、寡婦樓都更案翻版，甚至前天揚言要提告廠商，這根本是見笑轉生氣、愚蠢又無知。

高虹安答詢說明，此案評選有瑕疵，會議召集人未將邀集評委針對評分顯著差異的討論共識列入會議記錄，並強調公共工程會公文也說明此撤銷結果不及於決標爭議，市府後續會依規補正程序。

「為何當時不第一時間剔除有爭議的評委，現在還說要告廠商，真是莫名其妙。」楊玲宜質詢批評市府是在護航這件上億元的標案，公共工程委員會發言人已有說明評選過程是有疑問的，市府聲稱要補正又該如何補正？應該要求五號評委不得再參與會議。

市府都發處長翁義芳說，他是當天評選會議的召集人，因五號評委與其他評委評分有顯著差異，當時有請五號委員說明原因，說明匯創有提出銀髮族相關政策，所以才會給予評分第一，其餘五位評委有三名表示尊重。

翁義芳也說明，後續將依照採購評選委員會審議規則第六條辦理補正程序，將重新召回所有的評委討論，屆時會尊重各專家學者的意見，如維持原評選結果或是重計評選結果等，並提交至委員會議決。翁最後強調絕無護航，「打包票絕對沒有弊案。」

民進黨籍市議員楊玲宜今天質詢批評，市府包租代管標案評選過程已被行政院公共工程會認定駁回廠商異議的處分不合應撤銷，屆時補正程序應將與其他評選委員評分有顯著差異的第五號評委剔除。記者張裕珍／攝影
民進黨籍市議員楊玲宜今天質詢批評，市府包租代管標案評選過程已被行政院公共工程會認定駁回廠商異議的處分不合應撤銷，屆時補正程序應將與其他評選委員評分有顯著差異的第五號評委剔除。記者張裕珍／攝影
民進黨籍市議員楊玲宜今天質詢批評，市府包租代管標案評選過程已被行政院公共工程會認定駁回廠商異議的處分不合應撤銷，都發處長翁義芳（左一）答詢回應將補正程序。記者張裕珍／攝影
民進黨籍市議員楊玲宜今天質詢批評，市府包租代管標案評選過程已被行政院公共工程會認定駁回廠商異議的處分不合應撤銷，都發處長翁義芳（左一）答詢回應將補正程序。記者張裕珍／攝影

楊玲宜 高虹安 新竹

延伸閱讀

綠營立委登記造勢 賴清德站台遇游智彬鬧場罵「不要臉」

賴蕭配成軍 黨內人士：蕭美琴可助綠營補足花東選票拼圖

用地取得露曙光！新竹市果菜市場遷建案新進度曝

新竹大車站座談、公聽會 竹市府：7成3建議盼立體化

相關新聞

綠營追1.1億元包租代管標案爭議 高虹安：有瑕疵將補正

新竹市政府今年1.1億元社會住宅包租代管標案爭議持續受綠營關注，民進黨籍市議員楊玲宜今質詢時批評，市府評選過程已被行政院...

再不處理會變成瘤！張善政：力推中壢老城區煥然一新

桃園市政府積極推動老城區改造，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府有決心和創意解決長期擱置的市區老舊問題，除針對桃園區...

銅鑼畜牧循環中心案爭議 鍾東錦：病死豬、雞不會進場

苗栗縣政府擬設置銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心，地方成立自救會抗爭反對，縣長鍾東錦今天強調病死豬、雞不會進場，且發酵的沼...

年關春假戶外旅遊哪裡玩？桃市府推薦冬季北橫2新遊程

桃園市政觀旅局為提高桃園旅遊好好玩，趁著2003年關及春節假期來臨，打造桃園冬季北橫遊程，觀旅局長周柏吟今天表示，該局今...

竹科有謙家園疑涉違法開發 陳椒華：勿忘林肯大郡教訓

臨近竹科台積電寶山廠的大型社區「有謙家園」疑似違法擴建多棟別墅超出原計畫書範圍，並占國土保安用地大興土木，且社區因位於山...

桃園機車、無人機練習場稀少 議員要求速規畫場地

桃園市桃園區人口超過46萬人， 機車考照練習場只有半套，市議員黃婉如今天在議會總質詢指出，不只沒有完整的機場練習場，連無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。