綠營追1.1億元包租代管標案爭議 高虹安：有瑕疵將補正

新竹市政府今年1.1億元社會住宅包租代管標案爭議持續受綠營關注，民進黨籍市議員楊玲宜今質詢時批評，市府評選過程已被行政院公共工程會認定駁回廠商異議的處分不合應撤銷，而市府卻對外說謊，堅稱無中央認定不公的狀況，並認為此案評選有疑義，應將與其他評選委員評分有顯著差異的第五號評委剔除，否則怎能讓人再相信市府？

市長高虹安答詢坦言，當天評選過程確實有瑕疵，會議召集人看到評分有顯著差異時，雖然有邀集現場評委討論達成共識，但做了一件錯事是沒有將這個過程做成會議紀錄。市府會依工程會判斷來補正程序，都發處長翁義芳表示將重新召回評委開會討論做成議決。

楊玲宜說，新竹市社會住宅包租代管的標案，由僅成立一周且無任何承攬實績的廠商得標，市府評選過程日前也被行政院公共工程會認定應撤銷對廠商處分，但她認為高虹安不但不承認錯誤，更是企圖用大外宣懶人包、新聞稿的方式包裝其違法招標的不法行為。

楊玲宜也透過工程會的公文說明，該評選會違反了審議規則的第六條，市府僅憑召集人詢問各出席委員的意見主觀認定無視廠商提出異議就快速通過，如同先前沸沸揚揚的民生段、寡婦樓都更案翻版，甚至前天揚言要提告廠商，這根本是見笑轉生氣、愚蠢又無知。

高虹安答詢說明，此案評選有瑕疵，會議召集人未將邀集評委針對評分顯著差異的討論共識列入會議記錄，並強調公共工程會公文也說明此撤銷結果不及於決標爭議，市府後續會依規補正程序。

「為何當時不第一時間剔除有爭議的評委，現在還說要告廠商，真是莫名其妙。」楊玲宜質詢批評市府是在護航這件上億元的標案，公共工程委員會發言人已有說明評選過程是有疑問的，市府聲稱要補正又該如何補正？應該要求五號評委不得再參與會議。

市府都發處長翁義芳說，他是當天評選會議的召集人，因五號評委與其他評委評分有顯著差異，當時有請五號委員說明原因，說明匯創有提出銀髮族相關政策，所以才會給予評分第一，其餘五位評委有三名表示尊重。