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桃園機車、無人機練習場稀少 議員要求速規畫場地

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃婉如要求在桃園區規畫機車、無人機練習場。圖／桃園市議會直播畫面
黃婉如要求在桃園區規畫機車、無人機練習場。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市桃園區人口超過46萬人，機車考照練習場只有半套，市議員黃婉如今天在議會總質詢指出，不只沒有完整的機場練習場，連無人機練習場地也一地難求，市府要幫考照的民眾找練習場地，而不是讓他們到大園區或更遠的地點練習。

交通局不諱言單一用途的無人機練習場場地不好找，不過目前只要120公尺以下又不在飛航管制區內，都可以練習，市府也會設法找合適的場地讓民眾練習。

黃婉如表示，桃園區雖然有監理站的場地可以練機車，但是監理站上班時間是考場，不可能開放給民眾練習，現有的場地在虎頭山停車場旁只有半套，不能滿足需求。交通局長張新福表示當初是經發局提供的場地，不過交通局後來在八德區國道2號橋下找到合適的用地，就在和桃園區的交界位置，對桃園區和八德區的民眾練車都方便，預訂年底可以開放使用。

黃婉如質詢還指出，桃園市目前可以考無人機的地點在銘傳大學、南亞科技學院，但是學校不是可以隨便讓人進去的地方，民眾沒有練習場只能到公園或自己找地方練習，到公園會被其他人翻白眼，到沿海又可能誤闖飛航管制區，不練習不可能成功考照。

桃園 監理站 議員

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