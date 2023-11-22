快訊

美麗島最新民調／侯友宜追近 賴清德領先剩3個百分點

OpenAI董事會開除奧特曼犯兩大忌 Google恐趁勢超車？

黑金、桃色風波 賴清德切割沒用 民進黨南台灣鐵塔生鏽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市府舊城區新民大樓封閉 議員盼都更納入周邊民宅

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃婉如議員要求新民大樓都更時，跟地方說明與了解私有地都更意願。圖／桃園市議會直播畫面
黃婉如議員要求新民大樓都更時，跟地方說明與了解私有地都更意願。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市政府位在桃園區的新民大樓因有消防等安全虞慮，今年9月底封閉並計畫都更，大樓的圖書分館、長青學苑、停車場也關閉。市議員黃婉如今天上午在議會總質詢指出，市府都更不能只限大樓，這裡是舊城區，周邊不少矮房屋主都盼一起納入都更，市府要開說明會聽地方意見。

都發局長江南志答詢表示，今年10月已經獲國土署補助辦都更的作業經費，目前還沒委託廠商辦理，找到廠商就會辦說明會，會聽民間辦理都更的意願和溝通。

黃婉如說，新民大樓在民權路邊，周邊鄰近中山路、中正路、成功路，距離台鐵桃園站只不到1公里，是舊城區的精華地段，周邊有新民老街，往中山路方路矮房多，有些地主向她反映因為個自更新有容積不符需求的問題，他們的房子的屋齡比新民大樓老很多，難免也有結構安全的虞慮，希望能一起納入都更，市府要重視民意。

黃婉如也指出，市府封閉新民大樓幾乎是沒有預告，7樓的長青學苑選課近2000人次，大家不知道要封閉，上了一個月就退費；1、2樓的圖書分館也一樣，家長和學生反映事先不知道要封館，3至6的立體停車場也說關就關，這裡的圖書分館因為交通方便，很多學生到這裡複習功課，也有很多人到此閱讀、借書，市府在這段過度期間要設法滿足民眾閱讀與長青上課的需求。

教育局長劉仲成、社會局長陳寶民表示已經安排長青學苑學員到其他地方上課，新民大樓周邊還有總圖和多個分館，能滿足需求。都發局、教通局表示新民大樓會先拆除規畫停車場，後續都更案確定內容後會再設計發包。

都更 桃園

延伸閱讀

解決家用充電樁三大痛點 裕電俥電推社區充電規劃師一條龍服務

影／不是矮房子！日本首座八層高木造大樓明年問世 具耐震防火機能

影／日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員喊醜：覺得羞恥

桃園課後安親交通車頻挨罰喊冤 教育局長提這方法

相關新聞

新宿車站桃園廣告挨批 真相曝：和3D貓同製作公司

桃園市觀旅局近期在日本新宿車站前的3D廣告牆投放宣傳廣告，但被網友批評廣告內容幾乎沒有善用3D效果，設計風格也被諷刺是「...

苗北頭份、竹南預售屋最熱 最高每坪單價逾50萬

苗栗縣苗北雙城頭份市、竹南鎮發展快速，反應在預售屋市場，縣府公布交易實價登錄第3季熱區，全縣1049件，頭份、竹南占6成...

打造專屬苗栗風貌旅遊 議會正妹蕭詠萱願當免費代言人

苗栗縣議會最年輕議員蕭詠萱今天特別身穿旗袍質詢，建議縣府跨局處，打造有特色的服飾、藝文、美食等，專屬苗栗風貌套票旅遊，成...

桃園機車、無人機練習場稀少 議員要求速規畫場地

桃園市桃園區人口超過46萬人， 機車考照練習場只有半套，市議員黃婉如今天在議會總質詢指出，不只沒有完整的機場練習場，連無...

桃園市府舊城區新民大樓封閉 議員盼都更納入周邊民宅

桃園市政府位在桃園區的新民大樓因有消防等安全虞慮 ，今年9月底封閉並計畫都更，大樓的圖書分館、長青學苑、停車場也關閉。市...

溪水黃濁魚蟹死亡桃福興溪飄惡臭 環保局查到釀禍者

桃園新屋與新竹縣交界的福興溪近期遭民眾投訴，溪水黃濁飄惡臭，且溪流與海水交界原生態優，卻因汙水破壞造成毛蟹及魚類死掉。桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。