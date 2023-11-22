聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市府舊城區新民大樓封閉 議員盼都更納入周邊民宅
桃園市政府位在桃園區的新民大樓因有消防等安全虞慮，今年9月底封閉並計畫都更，大樓的圖書分館、長青學苑、停車場也關閉。市議員黃婉如今天上午在議會總質詢指出，市府都更不能只限大樓，這裡是舊城區，周邊不少矮房屋主都盼一起納入都更，市府要開說明會聽地方意見。
都發局長江南志答詢表示，今年10月已經獲國土署補助辦都更的作業經費，目前還沒委託廠商辦理，找到廠商就會辦說明會，會聽民間辦理都更的意願和溝通。
黃婉如說，新民大樓在民權路邊，周邊鄰近中山路、中正路、成功路，距離台鐵桃園站只不到1公里，是舊城區的精華地段，周邊有新民老街，往中山路方路矮房多，有些地主向她反映因為個自更新有容積不符需求的問題，他們的房子的屋齡比新民大樓老很多，難免也有結構安全的虞慮，希望能一起納入都更，市府要重視民意。
黃婉如也指出，市府封閉新民大樓幾乎是沒有預告，7樓的長青學苑選課近2000人次，大家不知道要封閉，上了一個月就退費；1、2樓的圖書分館也一樣，家長和學生反映事先不知道要封館，3至6的立體停車場也說關就關，這裡的圖書分館因為交通方便，很多學生到這裡複習功課，也有很多人到此閱讀、借書，市府在這段過度期間要設法滿足民眾閱讀與長青上課的需求。
教育局長劉仲成、社會局長陳寶民表示已經安排長青學苑學員到其他地方上課，新民大樓周邊還有總圖和多個分館，能滿足需求。都發局、教通局表示新民大樓會先拆除規畫停車場，後續都更案確定內容後會再設計發包。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言