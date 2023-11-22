桃園市府舊城區新民大樓封閉 議員盼都更納入周邊民宅

桃園市政府位在桃園區的新民大樓因有消防等安全虞慮，今年9月底封閉並計畫都更，大樓的圖書分館、長青學苑、停車場也關閉。市議員黃婉如今天上午在議會總質詢指出，市府都更不能只限大樓，這裡是舊城區，周邊不少矮房屋主都盼一起納入都更，市府要開說明會聽地方意見。

都發局長江南志答詢表示，今年10月已經獲國土署補助辦都更的作業經費，目前還沒委託廠商辦理，找到廠商就會辦說明會，會聽民間辦理都更的意願和溝通。

黃婉如說，新民大樓在民權路邊，周邊鄰近中山路、中正路、成功路，距離台鐵桃園站只不到1公里，是舊城區的精華地段，周邊有新民老街，往中山路方路矮房多，有些地主向她反映因為個自更新有容積不符需求的問題，他們的房子的屋齡比新民大樓老很多，難免也有結構安全的虞慮，希望能一起納入都更，市府要重視民意。

黃婉如也指出，市府封閉新民大樓幾乎是沒有預告，7樓的長青學苑選課近2000人次，大家不知道要封閉，上了一個月就退費；1、2樓的圖書分館也一樣，家長和學生反映事先不知道要封館，3至6的立體停車場也說關就關，這裡的圖書分館因為交通方便，很多學生到這裡複習功課，也有很多人到此閱讀、借書，市府在這段過度期間要設法滿足民眾閱讀與長青上課的需求。

教育局長劉仲成、社會局長陳寶民表示已經安排長青學苑學員到其他地方上課，新民大樓周邊還有總圖和多個分館，能滿足需求。都發局、教通局表示新民大樓會先拆除規畫停車場，後續都更案確定內容後會再設計發包。