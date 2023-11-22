新宿車站桃園廣告挨批 真相曝：和3D貓同製作公司

桃園市觀旅局近期在日本新宿車站前的3D廣告牆投放宣傳廣告，但被網友批評廣告內容幾乎沒有善用3D效果，設計風格也被諷刺是「華國美學」。觀旅局長周柏吟今早受訪回應，影片包含製作、上架2周經費約100萬，非外傳的1000萬，市府委請日本新宿專業3D動畫公司製作，由該公司提出發想，「我們詢問過，也尊重他們的意見。」

桃園市觀旅局在日本3D廣告牆投放的廣告，可見片頭有幾顆巨大粉紅桃子滾動，接著一塊螢幕浮出，開始播放桃園北橫美景；影片播放同時，畫面中黃色招牌寫著「台灣桃園」，2個中式燈籠下方則寫著「歡迎光臨」。

廣告曝光後引發議論，有人認為風格很像台灣小吃店，但也有人批評這個設計不吸引人。由於這面廣告牆先前播放「巨型3D貓」和「立體宇宙船」的影片，桃園廣告被部分網友批評相形見絀。

周柏吟表示，此案預算來源為預算為交通部觀光署2022年補助「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」，影片包含製作、上架2周經費約100萬，市府委請日本動畫公司Cross Shinjuku Vision統籌、GADGET公司製作，而「巨型3D貓」和「立體宇宙船」就是2家公司的作品。

周表示，日本設計師認為影片凸顯的夜市攤販，是台灣非常有魅力和溫度的特色，數據顯示，有非常多日本觀光客來台灣就喜歡逛夜市以及老街，所以設計師希望透過這樣的印象吸引日本人目光，也帶入桃園元素，讓更多人注意到桃園。

對外界批評3D螢幕牆放2D影片不吸睛，周柏吟說，當初也有討論過是否全部製作成3D，但日本設計師認為如果轉為3D會失去原有影片特色，同時考量製作時程，因此仍以2D製作。

桃園市議員黃瓊慧批評，廣告呈現效果讓她看了直搖頭，認為根本是「華國美學」，希望檔期到了能快點撤下來。議員許家睿也認為，廣告既沒有3D效果，亦沒有突顯桃園特色，在重視設計及美學的日本播放，顯得特別諷刺，批評市府為消化預算倉促行事。

不過議員凌濤緩頰，指出廣告出自日本設計師操刀，也凸顯美食小吃、老街2項日本人對台灣最具印象的特色；特定議員有自己獨到的美感這是個人意見，但呼籲尊重日本設計師專業、行銷專業，而非用看衰言語來對待城市行銷。