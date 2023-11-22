祥鈺國際同濟會行善 嘉惠弱勢學童逾200萬元

成立第十年的新竹市祥鈺國際同濟會21日下午由會長曾德善帶領幹部前往偏鄉，辦理助養清寒學生、愛心餐開辦及捐贈千斤白米給弱勢家庭公益活動。曾德善及會員之一的立委林思銘說，社會再繁榮進步，角落邊仍會有一些需要大家伸出援手拉他一把的人，尤其是弱勢孩童更需要關懷，祥鈺國際同濟會今年將投入超過200萬元善款在兒福領域。

昨天下午的偏鄉公益行善活動選在苗栗縣泰安國中舉行，計有四名不同學校的學生各獲得1萬2000元的助養金，祥鈺國際同濟會並捐贈1000斤白米給社區弱勢家庭。此外，祥鈺國際同濟會也贊助一家熱心的餐飲店1萬2000元，請他們免費供給愛心餐給清寒學童與民眾，當愛心餐的基金快用完時，祥鈺國際同濟會將繼續投入經費維持愛心餐的運作。

規畫接任會長的立委林思銘、現任曾德善、前任會長蘇永勝表示，類似的學童助養金贊助計畫已經實施一段時間，今年預計贊助超過50名清寒學生每人一萬兩千元助養金，此外，祥鈺國際同濟會今年也已贊助同濟會總兒福基金100萬元，並安排在竹苗地區的學校跟社區，舉辦反毒與反暴力活動。

向來熱心參與公益的立委林思銘說，祥鈺國際同濟會是一個很棒的公益社團，他跟立委鄭正鈐都是會員，今年會員人數已達103人，創下同濟會竹苗區26個分會會員破百的紀錄。他也讚揚現任會長曾德善全心投入公益行善的精神很感人，在他的帶領下，祥鈺國際同濟會今年有可能拿下同濟會全國450個分會成績評比的總冠軍。