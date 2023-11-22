快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

祥鈺國際同濟會行善 嘉惠弱勢學童逾200萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
成立第十年的新竹市祥鈺國際同濟會21日下午由會長曾德善帶領幹部前往偏鄉，辦理助養清寒學生、愛心餐開辦及捐贈千斤白米給弱勢家庭公益活動，今年將投入超過200萬元善款在兒福領域。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供
成立第十年的新竹市祥鈺國際同濟會21日下午由會長曾德善帶領幹部前往偏鄉，辦理助養清寒學生、愛心餐開辦及捐贈千斤白米給弱勢家庭公益活動，今年將投入超過200萬元善款在兒福領域。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供

成立第十年的新竹市祥鈺國際同濟會21日下午由會長曾德善帶領幹部前往偏鄉，辦理助養清寒學生、愛心餐開辦及捐贈千斤白米給弱勢家庭公益活動。曾德善及會員之一的立委林思銘說，社會再繁榮進步，角落邊仍會有一些需要大家伸出援手拉他一把的人，尤其是弱勢孩童更需要關懷，祥鈺國際同濟會今年將投入超過200萬元善款在兒福領域。　

昨天下午的偏鄉公益行善活動選在苗栗縣泰安國中舉行，計有四名不同學校的學生各獲得1萬2000元的助養金，祥鈺國際同濟會並捐贈1000斤白米給社區弱勢家庭。此外，祥鈺國際同濟會也贊助一家熱心的餐飲店1萬2000元，請他們免費供給愛心餐給清寒學童與民眾，當愛心餐的基金快用完時，祥鈺國際同濟會將繼續投入經費維持愛心餐的運作。

規畫接任會長的立委林思銘、現任曾德善、前任會長蘇永勝表示，類似的學童助養金贊助計畫已經實施一段時間，今年預計贊助超過50名清寒學生每人一萬兩千元助養金，此外，祥鈺國際同濟會今年也已贊助同濟會總兒福基金100萬元，並安排在竹苗地區的學校跟社區，舉辦反毒與反暴力活動。

向來熱心參與公益的立委林思銘說，祥鈺國際同濟會是一個很棒的公益社團，他跟立委鄭正鈐都是會員，今年會員人數已達103人，創下同濟會竹苗區26個分會會員破百的紀錄。他也讚揚現任會長曾德善全心投入公益行善的精神很感人，在他的帶領下，祥鈺國際同濟會今年有可能拿下同濟會全國450個分會成績評比的總冠軍。

成立第十年的新竹市祥鈺國際同濟會21日下午由會長曾德善帶領幹部前往偏鄉，辦理助養清寒學生、愛心餐開辦及捐贈千斤白米給弱勢家庭公益活動。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供
成立第十年的新竹市祥鈺國際同濟會21日下午由會長曾德善帶領幹部前往偏鄉，辦理助養清寒學生、愛心餐開辦及捐贈千斤白米給弱勢家庭公益活動。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供

愛心餐 林思銘 偏鄉 弱勢家庭 公益活動

延伸閱讀

竹北高中將成為台清交附中？ 立委林思銘透露：期待好事發生

影／王婉諭操作棄保喊只有她能擊敗林思銘 藍綠兩黨說話了

藍營竹縣青年後援會成立 林思銘提政見要幫青年加薪

藍白合卡關 藍委林思銘急提醒：勿忘民意是下架民進黨

相關新聞

苗北頭份、竹南預售屋最熱 最高每坪單價逾50萬

苗栗縣苗北雙城頭份市、竹南鎮發展快速，反應在預售屋市場，縣府公布交易實價登錄第3季熱區，全縣1049件，頭份、竹南占6成...

台版普羅旺斯紫色花海本周六開幕 怎麼玩看過來

在桃園楊梅休閒農業區擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」，將於11月25日周六盛大開幕，展開為期9天活動...

桃園廣告挨批華國美學 真相曝：和3D貓同製作公司

桃園市觀旅局近期在日本新宿車站前的3D廣告牆投放宣傳廣告，但被網友批評廣告內容幾乎沒有善用3D效果，設計風格也被諷刺是「...

祥鈺國際同濟會行善 嘉惠弱勢學童逾200萬元

成立第十年的新竹市祥鈺國際同濟會21日下午由會長曾德善帶領幹部前往偏鄉，辦理助養清寒學生、愛心餐開辦及捐贈千斤白米給弱勢...

苗140線700公尺區測 研議取消或改夜間執法

苗栗縣道140線是卓蘭鎮對外重要聯絡道路，其中一段區間測速距離僅700多公尺，開出不少罰單，縣長鍾東錦昨天回應卓蘭鎮長詹...

竹市兒童醫院BOT 議員再批前市府

新竹市議員李國璋去年底曾赴地檢署提告前市府在馬偕兒童醫院BOT案涉及圖利，昨在議會質詢指出，此案最大爭點在替特定廠商將容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。