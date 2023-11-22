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台版普羅旺斯紫色花海本周六開幕 怎麼玩看過來

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
在桃園楊梅休閒農業區擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」，將於11月25日周六盛大開幕，展開為期9天活動。圖／報系資料照
在桃園楊梅休閒農業區擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」，將於11月25日周六盛大開幕，展開為期9天活動。圖／報系資料照

桃園楊梅休閒農業區擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」，將於11月25日周六盛大開幕，展開為期9天活動，預計吸引大批民眾拍照，桃園楊梅警分局於上湖派出所周邊花田實施交通疏導管制，配合改道。

今年仙草花節以「童話仙境」為題，打造桃樂絲童話冒險的奇幻國度，大型裝置「心之所向」以鐵雕結合透光材料設計，呈現桃樂絲進入奇幻奧茲王國的意象，「女巫考驗」則是以鐵雕裝置還原經典劇情，民眾化身桃樂絲勇敢對抗女巫考驗的場景。

楊梅警分局表示，活動展場位於楊梅區楊湖路三段239號上湖派出所旁花田，自行開車前往的民眾可將車輛停放至楊湖路二段718號遊客停車場；離場時則由楊湖路二段往楊湖路三段方向直行，並右轉楊湖路二段916巷，沿楊湖路二段916巷直行接富豐三路一段，繼續直行即可接台31線離去。

在桃園楊梅休閒農業區擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」，將於11月25日周六盛大開幕，展開為期9天活動，楊梅警分局將實施周邊交通管制。圖／楊梅警分局提供
在桃園楊梅休閒農業區擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」，將於11月25日周六盛大開幕，展開為期9天活動，楊梅警分局將實施周邊交通管制。圖／楊梅警分局提供

假日期間楊湖路三段（楊湖路二段916巷至民安路）、楊湖路三段233巷（楊湖路三段至楊湖路二段915巷22弄）及楊湖路三段135巷（楊湖路三段至楊湖路二段915巷22弄）採封閉管制，並管制大型車輛於楊湖路二段與泰圳路口改道行駛，左轉泰圳路接上湖一路往台31線方向行駛。

在桃園楊梅休閒農業區擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」，將於11月25日周六盛大開幕，展開為期9天活動，楊梅警分局將實施周邊交通管制。圖／楊梅警分局提供
在桃園楊梅休閒農業區擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」，將於11月25日周六盛大開幕，展開為期9天活動，楊梅警分局將實施周邊交通管制。圖／楊梅警分局提供

而活動期間桃園農業局也規畫接駁專車，從台鐵富岡站出發，每20分鐘一班，假日增設紅線接駁車從台鐵楊梅站出發，每15分鐘一班、白線接駁車，由台鐵楊梅站至楊梅休閒農業區遊客中心，沿途停靠台塑耀輝站、活動展區龍門錦鯉站，每60分鐘一班，歡迎欲前往民眾搭乘。

桃園 花田

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