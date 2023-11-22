苗北頭份、竹南預售屋最熱 最高每坪單價逾50萬

苗栗縣苗北雙城頭份市、竹南鎮發展快速，反應在預售屋市場，縣府公布交易實價登錄第3季熱區，全縣1049件，頭份、竹南占6成以上，昌隆廣場、苗北藝文中心周邊一帶建案，最高單價每坪51.5萬元。

頭份、竹南人口年輕化，台積電進駐竹南科學園區，縣府評估需求，及房價持續攀高，與國家住宅及都市更新中心合作，優先規畫在頭份市建國花市1489坪「市場」用地，多目標用途興辦社會住宅。

縣政府地政處今公布第3季對外提供查詢預售屋實價登錄案件計1049件，交易熱區集中在頭份市、竹南鎮、苗栗市及後龍鎮，相關熱點分析，頭份市申報403件，其中住宅大樓及華廈391件，透天厝6件，另有店面及廠辦等，熱點以昌隆廣場、苗北藝文中心周邊一帶建案為主，交易類型皆為住宅大樓，最高單價51.5萬元，平均交易均價每坪32.9萬元。

竹南鎮262件，其中住宅大樓、華廈178件，透天厝84件，交易件數大部分是公園路以北中央自辦市地重劃區，及竹南科基地周邊，其中，公園路以北中央自辦市地重劃區交易55件，類型為住宅大樓，均價每坪38.12萬元，另竹南科周邊21件，商業區的住宅大樓交易件數7件，均價每坪40.66萬元，住宅區華廈交易件數14件，均價每坪32.22萬元。

此外，苗栗市130件，透天厝6件，華廈、住宅大樓124件，熱點區域以巨蛋體育館周邊區域，及苗栗地方法院附近，均價分別為住宅大樓每坪25.5萬元，及華廈20.6萬元；後龍鎮50件，其中華廈16件，透天厝34件，以高鐵特定區9件最多，交易類型為華廈，均價每坪26.64萬元。