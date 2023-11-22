竹市兒童醫院BOT 議員再批前市府

新竹市議員李國璋去年底曾赴地檢署提告前市府在馬偕兒童醫院BOT案涉及圖利，昨在議會質詢指出，此案最大爭點在替特定廠商將容積率從250％開到450％；李國璋也播放2019年內政部都委會會議錄音檔，內容顯示當時次長花敬群也憂心圖利，過程疑點重重。

依據錄音檔內容，時任都委會主席的花敬群在會議表明內心擔憂，指醫院容積增加幅度真的太大，還用BOT案回過來壓都委會，認為若是250％變成300％還有談的空間，250％變450％幅度太大，雖稱蓋醫院賠錢，「但一般概念就是圖利」，要有合理評估。

李國璋說，花敬群雖提出專業見解，但沒想到2019年9月24日的內政部委員會會議以主要與細部計畫可以分離，非屬內政部權責範圍，退回市府本於權責、自行審查報部即可，市府同年11月通過提高容積率至450％，「是誰讓花次長大轉彎？」

市府都發處回應，此案進入司法程序，一切尊重司法偵辦。記者昨未連繫上花敬群，無法得知回應。會議當時由前副市長沈慧虹出席，記者詢問看法也未獲回應。李國璋也指檢方1年來完全沒開偵查庭，不聞不問；新竹地檢署表示，暫無回應。