讓天空變乾淨 關西推小招牌運動

新竹縣關西鎮2018年由地方居民發起「小招牌運動」，至今超過8成店家都主動將招牌縮小尺寸、平面化，近期中華電信、國泰人壽及統一超商等大型企業也加入行列，希望透過小招牌運動能夠還給街道乾淨天空，讓關西市容領先全台各鄉鎮。

小招牌運動訴求將傳統色彩眼花撩亂、尺寸遮天蔽日的招牌，經由減量設計，縮小到一定尺寸一下，讓建築能留白，遊客留下深刻印象。

客委會統計，4年來已有381間店家參與，全鎮830面招牌已有538面完成改造，尺寸縮到最小、盡量平面化和不凸出建築立面，盡可能將街道上空留出，「讓天空變乾淨」。

國泰人壽關西通訊處最近請來大吊車卸下醒目的大招牌，中華電信也自掏腰包換招牌，將橫幅招牌大幅裁切，其餘部分全部以灰色填上。

關西鎮長陳光彩昨表示，小招牌運動是關西人打造客庄亮麗風景的集體行動，未來鎮公所會盡量說服其他大企業融入地方，也感謝企業帶頭示範，善盡社會責任。

客委會副主委周江杰說，關西鎮是小招牌運動的第一個示範鄉鎮，目前正推廣到其他客庄鄉鎮，北埔鄉已啟動，未來客庄街道上空會慢慢沒有電線及招牌遮擋。