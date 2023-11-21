桃消前進國小防災宣導 4百師生體驗「火場低下爬行」
為強化學童消防安全觀念及災害應變能力，桃園市消防局第三大隊大園分隊今上午與大園國小聯合辦理「小小消防體驗營」，由消防員走入校園，傳達消防知識及實際操作消防器材，促進小朋友對於防災知識的學習動力。
宣導活動主題分為四站，第一站為「居家防火及CO宣導」，希望透過有獎徵答，讓日常防火意識深植記憶，另外因氣溫驟降，也提醒學童和家人檢視燃氣熱水器是否正確裝設在安全的通風處；第二站為「震災應變」，因應地震頻傳，引導小朋友若發現地震時，記得「趴下、掩護、穩住」，並以頭、頸部為保護重點；第三站為「CPR宣導」，藉由個別教學及實際操作，提高校園CPR的普及率；最後一站為「火災避難逃生應變」，除關門就地避難，也實際體驗低姿勢爬行避難，以提升火場避難時的臨場感。
大園分隊表示，因學童人數較多，活動分為上下午2場次，讓每位學童及老師都有機會可以親身體驗，更有效率的提升學習成效，也能讓民眾進一步認識消防員的工作性質，體會消防工作的辛勞。宣導活動人流將近400人次。
第三大隊說，災害規模日益擴大，且大多為複合性災害發生，本次消防體驗營的目的便是及早建構孩童的防災意識，提前認識各種災害的特性及應變對策，期待防災意識能潛移默化到孩童腦中，降低發生危害的風險。
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