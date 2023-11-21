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桃園青創博覽會 7縣市120組青創團隊展創意

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，桃園市長張善政（中）今出席並表示要幫忙青年創業。記者翁唯真／攝影
2023 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，桃園市長張善政（中）今出席並表示要幫忙青年創業。記者翁唯真／攝影

2023 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，串連100組北北基桃竹竹苗七縣市新創團隊，並匯集20組國內外育成、創投、加速器等創育機構共同策展，現場更邀請重量級講師舉辦「新創講座」及「國際論壇」。

青創博覽會由桃園青年局攜手經發局虎頭山創新園區、桃園航空城股有限公司、國家發展委員會亞洲·矽谷計劃畫執行中心、國立中央大學及新光合成纖維股份有限公司等合作夥伴，一同舉辦。

張善政說，Taoyuan FuturePeak的含意是期許參展的青創團隊可以成為台灣未來的尖峰，推動「青創」不是一個地方政府的努力就可以完成，而是必須有各縣市政府的合作，並透過國際連結，累積更大的能量。

張善政指出，青創團隊常會遇到幾個瓶頸，首先第一桶金從何而來，第二則是需要國內、外人脈，最後就是曝光與露出。因此，市府今年跨出桃園，邀請很多北部縣市朋友一起共襄盛舉，更邀請業界的先進、矽谷創業有成的專家參與，除了讓大家看見青創團隊的創意，也為他們創造人脈機會。

今現場除有120組新創展攤外，更邀請許多新創業界的知名大咖前來分享，以「新創鏈結資源與產業趨勢分享」為題，分享各領域創業經驗及如何取得投資人青睞，並解析目前市場趨勢，使青創團隊得以更瞭解產業的脈動。

青年局長侯佳齡表示，青年局將持續鏈結政府、學術及產業界得產官學能量共同攜手合作，未來青年局預計成立中路3號青創基地及A8產業加速器基地，打造桃園成為青年人友善的青創之都。

2023 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，桃園市長張善政（左2）今出席並表示要幫忙青年創業。記者翁唯真／攝影
2023 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，桃園市長張善政（左2）今出席並表示要幫忙青年創業。記者翁唯真／攝影
2023 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行。記者翁唯真／攝影
2023 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行。記者翁唯真／攝影

青創 團隊 桃園

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