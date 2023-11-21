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竹縣府將新建聯合辦公大樓 打造第二辦公區

中央社／ 新竹縣21日電

新竹縣人口持續增加，竹縣府今天說，為讓民眾洽公更便捷，將於新竹地方法院後方的機關用地，新建聯合辦公大樓成為第二辦公區域，目前竹北戶政事務所確定進駐。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣近年人口大幅成長，為讓洽公民眾更便捷，縣府選定新竹地方法院後方的機關用地，新建聯合辦公大樓成為第二辦公區域。

縣府說，經各項方案評估後擬於竹北市自強五路，位新竹法院與東興圳公園中間約1224坪土地，興建「聯合辦公大樓」，其中竹北市戶政事務所辦公廳舍已確定進駐。

縣府表示，後續將協調府內單位進駐，會成為縣府第二處聯合辦公區域，打造良好的洽公，也方便民眾前來。此外竹北市人口數大幅成長，竹北戶所業務量驟增，今年將增加8名人力，提升服務品質。

縣府指出，未來初步規劃新大樓1層樓至少約300坪，包含哺乳室、性別友善及無障礙廁所及新人結婚登記拍照打卡牆等，同時戶外綠美化也將與東興圳公園結合，讓民眾在此欣賞竹北之美。

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