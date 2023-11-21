快訊

直播／侯友宜喊明天全程直播檢視9民調 柯文哲最新回應

人死前會不會有預兆？送走2千名末期病患 安寧醫透露臨終1現象

彰化娃娃車放學遇車禍！遭轎車攔腰撞上 車內10童、4大人全送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園航空城加發補償、中壢2開發案等不到？ 議員：厚此薄彼

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢運動公園開發案期程較原定落後，桃園市地政局表示會研議加碼房租補助費。圖／本報資料照片
中壢運動公園開發案期程較原定落後，桃園市地政局表示會研議加碼房租補助費。圖／本報資料照片

桃園中壢運動公園和機場捷運A20站開發案延宕，徵收戶卻無法比照航空城加發房屋補助費用和地上物拆遷補償，今天被民代質疑厚此薄彼。市府地政局回應，航空城是國家重大建設，且徵收計畫書附帶決議，會考量物價加發補償，與其他區段徵收案不同，但考量地方民意，會研議加碼房租補助費。

機捷A20站開發案位於青埔特區和中壢市區之間，區段徵收面積約為47.55公頃，外界認為，可望成為繼青埔特區後，機捷沿線下一個新市鎮。中壢運動公園區段徵收工程範圍則涵蓋中壢後站，區段總面積約72公頃。

議員吳嘉和今質詢時表示，A20站開發案2020年10月完成土地分配，預計今年底全區開發完成後，地主即可領回土地，但原訂開發期程為2年，目前時程延宕，中壢運動公園進度同樣落後，預計2025年才會完工。

吳嘉和說，近期航空城在搬遷戶抗議下，承諾加碼自拆補償費、調整評點等措施，反觀中壢運動公園和A20站開發案延宕，造成人民損失卻一直未改善，批評「為什麼只有航空城有？補助條件根本是厚此薄彼。」

地政局長蔡金鐘表示，航空城計畫為國家重大建設，考量當地長期受機場航高限制等影響，依桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例，另給特別救濟金，內政部土地徵收審議小組2021年審查航空城區段徵收計畫書時亦附帶決議，請交通部民航局及市府考量營建物價，調整加發補償，因此與其他區段徵收案條件不同。

針對中壢運動公園和A20站開發案，蔡金鐘說，2案各有42和46戶徵收戶，市府提供房租補助費，當時依一個月約1.8萬元、2年開發期程計算，一次給合法建物45萬元，非合法建物30萬元；雖房租補助費非法定補償項目，但考量開發期程超過2年，市府已研議加碼補助，現正評估影響時間和是否提高補償，相關方案將盡速公布。

機捷A20站開發案期程較原定落後，桃園市地政局表示會研議加碼房租補助費。圖／桃捷公司提供
機捷A20站開發案期程較原定落後，桃園市地政局表示會研議加碼房租補助費。圖／桃捷公司提供

航空城 機場捷運 區段徵收

延伸閱讀

新北三重預售屋連4季奪冠 房仲籲提早因應人口移入

相約網友要交身分證、買2萬點數…不從被威脅 中壢女大生嚇瘋

霹靂布袋戲25日桃園中壢天德宮前表演 免費入場機會難得

中壢知名KTV酒客爆鬥毆殺人 1人被彈簧刀捅死

相關新聞

桃園航空城加發補償、中壢2開發案等不到？ 議員：厚此薄彼

桃園中壢運動公園和機場捷運A20站開發案延宕，徵收戶卻無法比照航空城加發房屋補助費用和地上物拆遷補償，今天被民代質疑厚此...

斥資4.3億桃園中壢區運動館再+1 造福3區民2025年竣工

位於桃園龍岡萬坪公園旁的龍岡全民運動館，將興建地上2層、地下1層建築，不過去年招商說明會後遲遲未發包及拆除籃球場爭議，今...

新竹關西鎮市容超特別 大小企業拆招牌響應「乾淨天空」運動

新竹縣關西鎮自從2018年由地方居民發起「小招牌運動」後，已經有超過8成店家都將自家招牌縮小尺寸、平面化，且多是在地店家...

桃園房仲業者電線桿、路燈狂貼小廣告 市府祭重罰違規少4成

桃園房地產交易熱絡，房仲業者長期在電線桿、路燈等地方貼小廣告，造成市容髒亂。環保局今年除推動「撕小廣告換好禮」活動、依電...

新竹市獲交通部金安獎7項大獎 明年再拚改善90處路口

全國交通安全最大獎項「金安獎」昨天在台中市頒獎，新竹市榮獲7項大獎，包括特別獎（年輕機車族群改善幅度）、交通工程全國第二...

桃園議員籲7歲以下禁玩手機 張善政：循序研議自治條例

桃園市議員舒翠玲今天質詢時，直言手機、網路使用成癮可能造成精神疾病或暴力傾向等問題，呼籲市府制定自治條例，禁止7歲以下孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。