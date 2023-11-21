桃園航空城加發補償、中壢2開發案等不到？ 議員：厚此薄彼

桃園中壢運動公園和機場捷運A20站開發案延宕，徵收戶卻無法比照航空城加發房屋補助費用和地上物拆遷補償，今天被民代質疑厚此薄彼。市府地政局回應，航空城是國家重大建設，且徵收計畫書附帶決議，會考量物價加發補償，與其他區段徵收案不同，但考量地方民意，會研議加碼房租補助費。

機捷A20站開發案位於青埔特區和中壢市區之間，區段徵收面積約為47.55公頃，外界認為，可望成為繼青埔特區後，機捷沿線下一個新市鎮。中壢運動公園區段徵收工程範圍則涵蓋中壢後站，區段總面積約72公頃。

議員吳嘉和今質詢時表示，A20站開發案2020年10月完成土地分配，預計今年底全區開發完成後，地主即可領回土地，但原訂開發期程為2年，目前時程延宕，中壢運動公園進度同樣落後，預計2025年才會完工。

吳嘉和說，近期航空城在搬遷戶抗議下，承諾加碼自拆補償費、調整評點等措施，反觀中壢運動公園和A20站開發案延宕，造成人民損失卻一直未改善，批評「為什麼只有航空城有？補助條件根本是厚此薄彼。」

地政局長蔡金鐘表示，航空城計畫為國家重大建設，考量當地長期受機場航高限制等影響，依桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例，另給特別救濟金，內政部土地徵收審議小組2021年審查航空城區段徵收計畫書時亦附帶決議，請交通部民航局及市府考量營建物價，調整加發補償，因此與其他區段徵收案條件不同。