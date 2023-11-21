桃園房仲業者電線桿、路燈狂貼小廣告 市府祭重罰違規少4成
桃園房地產交易熱絡，房仲業者長期在電線桿、路燈等地方貼小廣告，造成市容髒亂。環保局今年除推動「撕小廣告換好禮」活動、依電信法及廢棄物清理法開罰1200至6000元，廣告未註明業者名稱也將依不動產經紀業管理條例，由地政局重罰6萬元以上到30萬元，盼三管齊下還給民眾乾淨市容。
環保局統計，今年截至10月底，環保局移送地政局違規廣告案件137件，裁罰金額高達200多萬元，新措施實施後，違規廣告物停話件數與告發件數明顯降低，與2019年度同期相比，停話件數不但未增加反而下降3%，民眾撕除小廣告張數也大幅減少209萬7390張，降幅達77%；而與去年同期相比，民眾撕除小廣告張數減少45萬9290張，降幅42%。
環保局長陳世偉表示，環保稽查人員只要發現張貼的違規小廣告，就可以依照廣告上的電話依電信法停話，任意張貼小廣告行為也會依違反廢棄物清理法告發，如果張貼的小廣告經查證是不動產經紀業的銷售專員所銷售，只要廣告物沒有註明經紀業者名稱，環保局就會依違反不動產經紀業管理條例，移請地政局依法裁罰，最高可裁罰30萬元罰款，罰鍰額度是廢清法的10倍以上。
市府2015年起開始推動「撕小廣告換好禮」活動，鼓勵市民一起撕除小廣告，環境清潔稽查大隊長林立昌說，今年一共協助撕除約62萬2310張廣告物，兌換了15萬5500元的市民卡加值金或禮券，每撕除200張A4廣告紙就可兌換50元的市民卡加值金或同值禮卷，還可參加抽獎。
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