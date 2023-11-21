新竹市獲交通部金安獎7項大獎 明年再拚改善90處路口

全國交通安全最大獎項「金安獎」昨天在台中市頒獎，新竹市榮獲7項大獎，包括特別獎（年輕機車族群改善幅度）、交通工程全國第二組第一名、交通安全教育全國第二組第二名等。竹市府再接再厲，表示已爭取中央經費，預計明年底前改善90處路口。

新竹市拿下7項金安獎包含特別獎（年輕機車族群改善幅度）、交通工程全國第二組第一名、交通安全教育全國第二組第二名，還有龍山國小榮獲國小組交通安全教育訪視特優、光華國中榮獲國中組交通安全教育訪視優等、關東國小王奕中老師榮獲績優導護教師獎、東門國小鄧惠蓮志工榮獲績優導護志工獎。

市長高虹安特別肯定市府團隊及各界在交通安全的努力，她也說自己在上任之後成立交通改善小組並擔任召集人，親自主持每月道安會報，並廣邀專家學者提供專業意見，務實面對交通問題、解決問題，將持續帶領市府團隊一起提升新竹市交通安全。

交通處長倪茂榮也分享喜訊表示，15日甫獲內政部國土管理署「馬路好行」肯定，昨天再獲交通部金安獎，讓市府團隊更堅定信心持續守護市民安全；今年也向中央爭取補助，預計改善光復路一段、慈雲路、中華路四段至六段及介壽路等路口交通安全改善工程，透過縮小路口、行穿線退縮、設置避車彎、檢討車道配置等，希望減少衝突點、確保駕駛視野等方式保障行人安全。

交通處也提到，市府今年向內政部國土管理署爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」計33案，並已獲核定24案，總經費約6.3億元。經國路沿線路口將爭取行政院「永續提升人行安全計劃」補助，預估經費約1億元，目標提升行人安全及行車效率。

教育處長陳木金也說明，新竹市是連續4年獲得交通部金安獎肯定，市府每年辦理交通導護人員安全防護教育研習活動，增進志工專業知能，使志工執行勤務為學童安全多一分保障；而為保障竹市導護志工的人身安全，也為每位導護志工投保團體意外險。

榮獲國小組特優的龍山國小校長陳彩文說明，110學年度以前該校通學廊道行走空間不友善，家長幾乎都選擇以車輛接送學生上下學，讓周邊交通加複雜、壅塞，透過工程、教育、執法三管齊下，目前選擇走路通學的學生明顯增加，塞車問題也有舒緩。

績優導護志工鄧惠蓮於2008年小孩就讀東門國小後，開始加入導護志工行列，初衷是想陪伴自己的孩子一起成長，越做越有興趣，無論颳風下雨，總帶著笑容與親切的聲音與師生問好，以行動守護交通安全，迄今還有畢業的校友專門回學校來找她敘舊。