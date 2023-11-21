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好消息！鏈球一姐余雅倩獲聘專任教練 將回饋竹縣母校

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年「112全國運動會」余雅倩破大會紀錄的63公尺02成績，為新竹縣獲取金牌 。圖／新竹縣府提供
今年「112全國運動會」余雅倩破大會紀錄的63公尺02成績，為新竹縣獲取金牌 。圖／新竹縣府提供

新竹縣在地體育好手、田徑女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，近日獲選2024第33屆巴黎奧運培訓選手，全力以赴爭取踏上世界舞台為國爭光，她憑藉體育熱忱和優秀成績，獲聘為母校新竹縣芎林國中的田徑專任運動教練，將以自身經驗傳承培養下一代，為新竹縣體育發展再添重要助力。

余雅倩表示，她一直以來專注鏈球培訓，透過自身經歷，教導所有學生們「若遇到高牆總有一天能被推倒，光也會隨之來臨」。她以竹縣為驕傲，期望竹縣能被更多人看見，接下來將以專任運動教練的身分，回到母校芎林國中任教，培育更多優秀體育人才。

台灣鏈球一姊余雅倩在台灣田徑鏈球項目赫赫有名，這幾年在田徑運動的表現令人刮目相看，今年賽事也屢創佳績，4月在美國長灘邀請賽最後一擲拿到67公尺32，刷新由她自己所創的全國紀錄，逆轉摘下金牌，並獲選亞洲田徑錦標賽國手資格，此外，她在今年全國運動會也以63公尺02成績打破大會紀錄奪金。

新竹縣長楊文科表示，他積極推動體育政策，持續努力推動競技體育發展，支持學校單項體育經費，並完成提高選手獎勵金及營養金等政策，讓選手在無後顧之憂下完成完整的訓練及照顧。另外，他也希望設籍本縣的優秀體育選手能夠在本縣服務，余雅倩能夠獲遴聘為竹縣田徑專任運動教練，是竹縣體育推動上非常重要的里程碑。

教育局長楊郡慈指出，近年來竹縣基層體育發光發熱，國內外體育成績亦年年提升，除了縣府積極投入體育訓練之政策外，也積極提高體育教師甄試及專任運動教練遴選名額，期待體育教師及教練們能夠提攜後進，並以經驗傳承培養下一代。

余雅倩回母校指導學弟妹，接下來將以專任運動教練的身分，回母校芎林國中任教，培育更多優秀體育人才。圖／新竹縣府提供
余雅倩回母校指導學弟妹，接下來將以專任運動教練的身分，回母校芎林國中任教，培育更多優秀體育人才。圖／新竹縣府提供

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