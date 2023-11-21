竹市好孕專車放寬搭乘限制 使用率提升50％

為提供懷孕婦女外出便利及育有嬰幼兒時可以有喘息時間，新竹市府好孕專車乘車券從今年4月升級後，除原先提供6000元乘車券給孕婦外出產檢使用外，更放寬申請條件取消所得稅率20%以上無法申請的限制；市府表示，截至今年10月底，好孕專車使用率較去年同期提升50%，市府另升級定點臨托服務，提供平日夜間及假日白天臨托服務，讓婦女從懷孕到產後都有安心便利的資源。

市長高虹安指出，市府積極打造幸福城市，育兒福利政策方面，好孕專車讓孕婦免煩惱產檢的交通問題，婦女生產後，市府體恤家長養育學齡前幼兒的階段辛苦疲累，因此自今年4月起在竹市婦女館增設平日夜間（周二到周五，延長服務至晚上八點）及假日白天（周六及周日，上午九點到下午五點）的臨托服務，今年到10月底已提供239人次定點臨托服務，較去年增加85人次，且持續成長中。

另外，竹市「好孕專車」服務於今年4月起取消所得限制後，整體服務量較往期增加，截至今年10月底已造福市內475名孕婦，較去年增加278人，大幅提升50%使用率，市府期望持續透過「好孕專車」服務，鼓勵孕婦按時產檢，確保自身及胎兒健康。

社會處說明，市府推出的好孕專車乘車券內容包含10小時免費定點臨托使用券、免費育兒指導服務使用券及新竹在地友善育兒店家禮物兌換券，讓婦女從懷孕到產後都有安心便利的資源，歡迎有需求且符合資格的市民多加利用。

社會處表示，家中育有6個月至6歲幼童的家長，經常需同時面臨工作壓力與學齡前幼兒照顧問題，時常覺得分身乏術，若有事需臨時送托，往往一時之間也找不到合適的人可以照顧，因此，竹市定點臨托自4月起擴大辦理平日夜間及假日服務。

此外，為照顧弱勢族群，社會處也針對竹市列冊低收入戶或中低收入戶父母或監護人，或因懷孕、生育而遭遇困境的少年，提供定點臨托每小時補助100元，每年最高240小時的補助方案，歡迎符合資格且有需求的民眾可多加申請使用，可減輕家中經濟負擔及托育負荷，讓定點臨托成為竹市家長最棒的育兒神隊友。