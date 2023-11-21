苗栗縣道140線區間測速僅700多公尺太嚴苛？ 鍾東錦交辦研議

苗栗縣道140線是卓蘭鎮對外重要聯絡道路，其中一段區間測速僅700多公尺，縣長鍾東錦今天回應卓蘭鎮長詹錦章在縣務會議提案，認為太過嚴苛，交辦研議取消或是僅夜間區間測速。

140線分別在16.2公里至16.9公里、23.1公里至25.1公里路段，實施區間測速，及19.9公里設置固定測速桿，速限每小時60公里，詹錦章今天在縣務會議提案，指出140線南橫公路是卓蘭對外重要聯絡道路，區間測速造成鄉親怨聲載道，觀光客來卓蘭超速違規被開一次罰單，以後就不會再來了，影響地方很大。

詹錦章說，140線區間測速為保護石虎等野生動物而建置，石虎應屬夜行性動物，建議在石虎活動的高峰期，下午6點至隔天上午6點實施區間測速，其餘時段不執行，兼顧保育及安全。

縣警局長莊勝雄表示，140線區間測速，今年至11月14日執法取締7126件，分析發現上午11點至中午12點591件最多，上午6點至下午6點有5594件，下午6點至隔天上午6點1532件，違規時段仍以日間為主。 此外，區間測速除石虎保外，尚有防制違規肇事，提升行車安全的目的。

鍾東錦指出，140線區間測速其中2公里路段，農路交叉路口多，他沒有意見，但另一段僅700多公尺，可能是全國最短的區間測速，他認為太過嚴苛，另外，140線白天取締超速比較多，白天相對車多，這也是正常狀況。

他認為白天行車視線條件較好，用路人比較容易閃避野生動物，140線700多公尺區間測速路段取消或改夜間時段執法，涉及速度管理及生態保育議題，請工務處、農業處及警察局等相關單位評估研議。