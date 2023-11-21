竹市香山濕地藝術季25日起登場 賞蟹步道有亮點

新竹市「香山濕地藝術季」將於本月25日起至12月3日登場，規畫3處戶外地景藝術作品。市長高虹安昨天與藝術家、社區民眾合力製作「海塑「大」自然：塑藝之蟹」藝術品，作為賞蟹步道的藝術季亮點，歡迎民眾參與藝術季的美好創作，同時感受海天一線的美景。

新竹市香山濕地藝術季今年以「竹潮」為題，呼應濕地潮水更迭的氛圍，除了推出3大主題、9場次的農村永續遊程，邀請民眾「玩在地、走在地、吃在地」，同時也規畫3處農村再生社區與藝術家共創為土地而生的戶外地景藝術作品，展現農村生命力。

3件藝術作品邀請到不同社區藝術家創作，高虹安與產發處長許智堡昨天體驗編織沙球，和藝術家楊宜芳、林俊作、現場志工與民眾一起創作「海塑「大」自然：塑藝之蟹」，放置在賞蟹步道。該作品採用回收塑料布料、鋁線打造「弧邊招潮蟹」，此創作將幼蟹及成蟹放大50倍，呈現山海間生生不息的共生日常。

藝術品「飛翔」則坐落於港南社區，藝術家透過馬賽克磚拼貼，擷取海邊常見鳥類的線條、顏色等元素設計作品，凝結住鳥類優美的姿態與神情；「初生」坐落於港北社區，藝術家從過去漁村歷史為出發點，提取剛破卵而生的小魚作為意象，使用在地取材的漂流木，創造出圓滾滾的卵膜，與為了破卵奮力向前游的尾巴。

產發處表示，今年「香山濕地藝術季－農村永續旅遊」共規畫「香山山海」、「紓壓里山」、「歸真好食」三大遊程，邀請民眾體驗農村生活及濕地生態。歡迎民眾踴躍報名，共同體驗一日田園小農。報名網址可上https://reurl.cc/4WnlbV。

產發處也說明，「2023香山濕地藝術季」將於11月25日起至12月3日展出藝術家、農村居民及旅人共創的農村地景藝術作品，歡迎旅人前來體驗竹市農村的轉型活化，共創專屬新竹的農村永續旅遊新風貌。詳情可上香山藝術季臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/ARTFESTIVALOFSIANGSHAN/查詢。