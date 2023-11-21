桃園引進YouBike2.0 龜山12月底上線

桃園市YouBike已突破7200萬使用人次，市府交通局昨宣布，將分區依序拆轉升級系統為YouBike2.0，新系統從鄰近新北林口的龜山區28處場站動工，預計11月底施工、12月底上線，桃園區12月、中壢區明年1月依序拆轉，再延伸各區，拚明年上半年完成全市布建。

桃市2016年起推廣YouBike1.0，目前共啟用416處場站、投入1萬345輛公共自行車。考量多數場站設備使用多年，加上雙北與新竹縣市陸續更新系統，新市府9月完成招標程序，確定引進YouBike2.0系統。

交通局長張新福說，桃園、中壢及龜山區占YouBike整體使用量70%，且新北部分地區已更新系統，桃園市的新系統從龜山開始動工，依序拆轉桃園及中壢，預計明年上半年全市場站都可租借YouBike2.0。

張新福表示，目前規畫明年至後年為「新系統拆轉期」，所謂拆轉，是考量1.0與2.0系統不相容，無法共用停車柱，故採雙系統營運模式，前期保留部分1.0系統車柱，降低影響並讓民眾熟悉新系統操作模式，預計2025年底前汰換舊系統。

交通局也提醒，使用公共自行車服務的民眾可下載「YouBike微笑單車2.0」App，出門前查詢了解場站系統、位置及狀態，避免借還車困擾，並確認是否已申請投保桃園市「免費公共自行車傷害保險」。