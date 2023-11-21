竹縣到竹市上課 坐公車會遲到

新竹縣許多高中生跨區到新竹市就學，縣議員邱靖雅昨質疑公車發車時間太晚、班次也不夠，造成上學不便，建議調整時間、增加班次。縣長楊文科允諾，最快明年2月完成調整；交旅處則說，問題在駕駛工時及經費，將與業者討論，盼營運時間更符合需求。

邱靖雅指出，竹縣光是讀竹中、竹女和實中就有700多位學生，約占各校學生數一半，但交通卻非常不便，竹縣公車最早發車時間竟在6點30分甚至6點50分，且1小時才1班，到新竹車站還要轉車或騎公共自行車，根本來不及上課。

邱靖雅說，竹北市公所到高鐵新竹站的快捷7號、台大竹東分院到竹北火車站的快捷8號支線，也都是6點30分發車、1小時才1班；學生因會遲到，搭乘意願低。

據了解，新竹高工和新竹女中因為學校沒有校車，竹縣家長多幫孩子包車或親自接送，不僅提高負擔，也增加尖峰車流。邱靖雅說，連白牌車費用都已漲3倍，「這些不該讓家長承擔」，既然公車路線有現成的，應調整發車時間、增加班次，若公車方便，就可減少縣市塞車。

楊文科回應，已有的公車路線未來如何調整符合大眾需要，會請交旅處立即研究辦理，最快明年2月可調整發車時間、加班次。

交旅處會後表示，竹縣公車提早發車、加班次等問題，交旅處後續將針對駕駛工時及經費的部分找業者討論，盼營運時間更符合學生和民眾需求。