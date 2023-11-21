聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣到竹市上課 坐公車會遲到

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣議員邱靖雅（中）昨建議公車提早發車、加班次，讓學生上課不遲到，縣長楊文科（右）允諾最快明年2月完成調整。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員邱靖雅（中）昨建議公車提早發車、加班次，讓學生上課不遲到，縣長楊文科（右）允諾最快明年2月完成調整。記者黃羿馨／攝影

新竹縣許多高中生跨區到新竹市就學，縣議員邱靖雅昨質疑公車發車時間太晚、班次也不夠，造成上學不便，建議調整時間、增加班次。縣長楊文科允諾，最快明年2月完成調整；交旅處則說，問題在駕駛工時及經費，將與業者討論，盼營運時間更符合需求。

邱靖雅指出，竹縣光是讀竹中、竹女和實中就有700多位學生，約占各校學生數一半，但交通卻非常不便，竹縣公車最早發車時間竟在6點30分甚至6點50分，且1小時才1班，到新竹車站還要轉車或騎公共自行車，根本來不及上課。

邱靖雅說，竹北市公所到高鐵新竹站的快捷7號、台大竹東分院到竹北火車站的快捷8號支線，也都是6點30分發車、1小時才1班；學生因會遲到，搭乘意願低。

據了解，新竹高工和新竹女中因為學校沒有校車，竹縣家長多幫孩子包車或親自接送，不僅提高負擔，也增加尖峰車流。邱靖雅說，連白牌車費用都已漲3倍，「這些不該讓家長承擔」，既然公車路線有現成的，應調整發車時間、增加班次，若公車方便，就可減少縣市塞車。

楊文科回應，已有的公車路線未來如何調整符合大眾需要，會請交旅處立即研究辦理，最快明年2月可調整發車時間、加班次。

交旅處會後表示，竹縣公車提早發車、加班次等問題，交旅處後續將針對駕駛工時及經費的部分找業者討論，盼營運時間更符合學生和民眾需求。

新竹 公車 邱靖雅

延伸閱讀

竹縣首座社宅新湖好室開工 預計2027年完工

柑橘產季來臨北埔、峨眉農路破損 竹縣議員提修繕補助

竹縣到竹市上課坐公車會遲到 縣議員盼提早發車加班次

竹縣議員盼打通竹北聯外道路 縣府：研議可行性

相關新聞

缺水禁放流清池 桃園埤塘琵琶鼠魚肆虐

桃園市埤塘近年遭外來種琵琶鼠魚入侵，議員李家興昨質疑，琵琶鼠魚數量暴增，不僅威脅原生物種，更讓漁民叫苦連天，最近還有埤塘...

竹縣到竹市上課 坐公車會遲到

新竹縣許多高中生跨區到新竹市就學，縣議員邱靖雅昨質疑公車發車時間太晚、班次也不夠，造成上學不便，建議調整時間、增加班次。...

桃園引進YouBike2.0 龜山12月底上線

桃園市YouBike已突破7200萬使用人次，市府交通局昨宣布，將分區依序拆轉升級系統為YouBike2.0，新系統從鄰...

新竹包租代管標案遭廠商質疑不公 市府研擬提告

新竹市社宅包租代管計畫標案最近屢傳爭議，得標廠商匯創因成立僅一週且無實績就能拿下標案，遭質疑是「高友友」，雖市長高虹安已...

柑橘產季來臨北埔、峨眉農路破損 竹縣議員提修繕補助

新竹縣北埔、峨眉鄉多數果園依著丘陵地形種植，但許多農園園內道嚴重破損，新竹縣議員王辰翔在議會質詢時表示，應協助獨立戶農戶...

霹靂布袋戲25日桃園中壢天德宮前表演 免費入場機會難得

2023閩南傳統藝術巡演，配合中壢天德宮田都元帥1310年歡慶豐收，將於11月25日周六晚上6時30分至9時於中壢天德宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。