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缺水禁放流清池 桃園埤塘琵琶鼠魚肆虐

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園河川、埤塘近來遭外來種琵琶鼠魚入侵，市府10月輔導桃園市養殖漁業發展協會清除2口埤塘。圖／桃園市農業局提供
桃園河川、埤塘近來遭外來種琵琶鼠魚入侵，市府10月輔導桃園市養殖漁業發展協會清除2口埤塘。圖／桃園市農業局提供

桃園市埤塘近年遭外來種琵琶鼠魚入侵，議員李家興昨質疑，琵琶鼠魚數量暴增，不僅威脅原生物種，更讓漁民叫苦連天，最近還有埤塘撈出逾萬斤，市府應提有效對策；農業局表示，10月已展開輔導清除，後續再請農水署配合放水清池，才能杜絕琵琶鼠魚大量繁殖。

琵琶鼠魚學名翼甲鯰，俗稱「垃圾魚」，根據農業局掌握，桃園埤塘近年持續遭受肆虐，琵琶鼠魚會搶食飼料和養殖魚類產下的魚卵，也會攻擊造成草魚和鰱魚受傷，影響產量和價格。

李家興昨質詢表示，桃園素有「千塘之鄉」美名，許多民眾租用埤塘從事漁牧工作，但琵琶鼠魚適應力極強，幾乎沒天敵，不僅吃掉飼料還造成農損，更可能在河川和溝渠之間流竄，變成生態浩劫。

李家興說，日前他前往現場查看，發現有一口埤塘竟撈出1萬多斤琵琶鼠魚，景象相當恐怖；市府面對福壽螺、紅火蟻等外來物種，都編列預算請專家防治，琵琶鼠魚應該也要有相關計畫，農業局、農業部和農田水利署等要趕緊研擬因應對策。

農業局長陳冠義表示，琵琶魚為底棲性魚種，也是強勢型淡水湖泊外來種，近年因北部水資源短缺，限制埤塘水放流清池，全市埤塘已有2、3年未放水，由於水位高就無法經常辦理清池，加上琵琶鼠魚繁殖力強，才導致數量日益增加。

陳冠義說，琵琶鼠魚清除方法包括網具捕撈、溫度誘導、生物防治及化學防治，在桃園以網具捕撈較可行，也是現行採用作法，只是必須配合調低水位才能作業，目前已協調農水署在既有灌溉管理業務運作下，配合控制水位。

農業局最近也開始輔導桃園市養殖漁業發展協會清除琵琶鼠魚，今年10月已完成桃園圳11-10號池、蚵殼港圳7號池2口埤塘清除作業，並作為示範教育訓練，後續如有養殖業者遇到類似問題可依循處理。

桃園 飼料 農業部

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