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竹縣首座社宅新湖好室開工 預計2027年完工

中央社／ 新竹縣20日電

新竹縣政府表示，竹縣首座社會住宅「新湖好室」今天開工，地點座落湖口鄉信義街，步行10分鐘即可抵達湖口火車站，且附近生活機能完善，預計2027年，將能提供132戶。

新竹縣政府發布新聞稿指出，新竹縣首座社會住宅、位於湖口鄉的「新湖好室」由國家住都中心耗資新台幣7億6849萬元興辦，預計於2027年為新竹縣提供132戶社會住宅，今天也辦開工典禮，內政部政務次長、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、縣長楊文科等人出席。

花敬群致詞說，新湖好室每戶具有獨立陽台，設施完善且採無障礙設施，租金部分，一般戶為市場價格的8折、高齡者或身心障礙者為7折、中低收入戶為5折，提供租金優惠給民眾。

花敬群表示，未來也會在竹東、新豐興建社會住宅，並期待在竹北及其他鄉鎮蓋社宅，住都中心會全力相挺。

楊文科說，竹縣產業發展蓬勃，人口也不斷成長，有設置社會住宅的必要，住都中心在規劃新湖好室完善，具有很好的設備，未來租金低於行情，可提供有需要的人承租，期待如期如質完工。

竹縣府表示，新湖好室基地位於新竹縣湖口鄉信義街，步行10分鐘即可抵達湖口火車站，距離國道1號僅8分鐘車程，基地位址鄰近新湖國小、湖口市場及愛勢村活動中心，鄰近交通便利且生活機能完善。

竹縣府說，未來社會住宅內部將規劃設置日照中心、托嬰中心等公益設施，同時通過建築量體退縮留設植栽綠帶與開放空間，為鄰里居民創造友善、共享的優質生活環境。

社會住宅 新竹 火車站

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