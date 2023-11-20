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出售武昌街市有地遭議員質疑 竹市府：重新研議

中央社／ 新竹市20日電

國民黨新竹市議員吳旭豐今天質詢說，竹市武昌街30號約36坪的市有地位於繁華區域，市府未能土地活化、竟要出售？新竹市府說，將重新研議，規劃建置停車場或充電站。

新竹市議會今天進行定期會，吳旭豐今天質詢表示，在新竹市新竹市武昌街30號占地約36坪，位於繁華區域，此塊土地擁有完整性基地，市府似乎只有將其視為財產出售的價值，未能進行完善的規劃與利用。

吳旭豐說，對於此地並非是崎零地，市府應要進行有意義的土地活化計畫，重新考慮土地的最佳利用方式，藉以活化，來推動城市發展。

對此，新竹市政府提供新聞資料由財政處說明，此案土地使用分區為商業區，為可標售的土地，此土地原由承租人使用，退租後屢接獲民眾反映環境衛生問題，近期因民眾反映屋頂積水易孳生蚊蟲，希望市府辦理出售。

竹市府說，此處房地處分程序業經行政院核准通過，市府104年至107年間辦理公開標售6次皆無人投標，經考量無相鄰可合併開發之市有地，因此再辦理標售。

市府表示，後續採納相關意見重新研議，經交通處評估附近確有停車需求，將規劃建置停車場或充電站，以符合地方需求與使用。

新竹 停車場 承租人

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