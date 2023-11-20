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表揚亞運教練及選手 桃市府頒發223萬元獎勵金

中央社／ 桃園20日電

桃園市選手在杭州亞運獲得1金5銀7銅成績，桃園市長張善政今天表揚參賽教練及選手共21人，並頒發新台幣223萬元的獎勵金，並表揚桃園市棒球隊勇奪112年成棒春季聯賽首冠。

桃園市政府體育局下午舉辦「第19屆杭州亞運桃園市參賽隊職選手暨112年全國成棒甲組春季聯賽桃園市棒球隊參賽表揚典禮」，並頒發總計223萬元的獎勵金，藉此肯定及鼓勵桃園選手，備戰後續的國際賽事及2024年巴黎奧運

張善政接受媒體聯訪時表示，他肯定代表隊中桃園市選手們的傑出表現「每個人都是最棒的」，而且每一名選手傑出的故事都值得引以為傲，他期勉選手們繼續「百尺竿頭，更進一步」。另外也同場表揚桃園市棒球隊在「112年成棒春季聯賽」中以7比0擊退台中市棒球隊，勇奪隊史春季聯賽首冠。

競技體操金牌選手李智凱致詞表示，從世界盃開羅站拿下金牌後得到信心與肯定，接著在世大運完成三連霸、亞運會完成二連霸、全運會完成五連霸，他感謝體育署、國立體育大學及國訓中心給予支持與鼓勵，完成不可能的夢想，他也勉勵其他選手「我可以做到，你們也可以」。

桃園市體育總會理事長葉俊毅表示，今年杭州亞運台灣選手共獲得19金20銀28銅，代表桃園市參賽的7名教練及54名選手，共奪得1金5銀7銅的好成績，感謝所有隊職員教練與選手們努力付出，感謝市府長期以來對各級棒球銜接以及八大培訓計畫的努力，成為選手們最佳後盾。

體育 巴黎奧運

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