新竹包租代管標案遭廠商質疑不公 市府研擬提告

新竹市社宅包租代管計畫標案最近屢傳爭議，得標廠商匯創因成立僅一週且無實績就能拿下標案，遭質疑是「高友友」，雖市長高虹安已澄清，完全不認識匯創負責人、絕無圖利。但未得標廠商星鴻不服，今天開記者會，向高虹安喊話，評審違法不公已讓居住正義蒙上陰影，要求高正視工程會裁定市府評選有明顯缺失，重新評選結果。

新竹市府回應，針對未得標廠商所開的記者會，其中所提不實影射內容，市府早於19日接獲媒體採訪通知後，就以簡訊事前告知該廠商的媒體聯絡人，並附上有關市府澄清新聞稿及正確資訊，要求更正不實影射言論，但廠商仍執意不當影射且涉及造謠，故市府都發處將與律師研擬提告。

參與這次招標的星鴻公司董事長王則人表示，「112 年新竹市社會住宅包租代管計畫」招標評選過程充滿爭議，負責相關作業的新竹市都市發展處與計畫評審委員疑似護航特定廠商，讓成立僅1週且毫無任何實績的新公司匯創，順利拿下高達3800萬元的標案，

他指出，原本匯創及星鴻並列第3，然而總評分較低的匯創，卻被某評選委員單獨給予第1名，因此最後決議匯創為優勝廠商；星鴻因而向行政院公共工程委員會提出申訴，工程會11月6日發函，認定原評選結果存在「不同委員評選結果有明顯差異情形」，但原評選結果其他記事欄針對「不同委員評選結果有無明顯差異情形」卻記載「無」有悖於事實，故「撤銷」新竹市政府維持原評選之原異議處理結果。

王則人說，他也於10月2日赴市府拜會高虹安親自說明，高也回說若工程會的判定發現爭議，將依法行政，然而新竹市政府仍執意認定原評選結果沒有明顯差異，並駁回星鴻提出的異議，「整起事件太詭異，我們只想知道是怎麼輸的？高市長講話還算數嗎？」

而竹市都發處長對工程會審議判斷書，竟於議員質詢時公開表示一切合法。星鴻呼籲，公務員應依法行政，請新竹市政府將原評選結果除去某委員的評選分數，或是廢棄原評選結果重新提出。