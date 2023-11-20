社宅包租代管標案遭不當影射 竹市府：將提告捍衛清白

新竹市府社會住宅包租代管計畫標案近期遭質疑評選有問題，得標廠商之一的匯創顧問管理公司成立僅1個月就能拿下標案，而參與這次招標的星鴻公司認為內情不單純，具狀向行政院公共工程委員會提出申訴，近日公共工程委員會已經做出裁定，認定新竹市府都發處的招標評選程序有明顯缺失。

市府回應，針對未得標廠商所開的記者會，其中所提不實影射內容，市府早於19日接獲媒體採訪通知後，就以簡訊事前告知該廠商的媒體聯絡人，並附上有關市府澄清新聞稿及正確資訊，要求更正不實影射言論，但廠商仍執意不當影射且涉及造謠，故市府都發處將與律師研擬提告。

市府辦理「112年度新竹市社會住宅包租代管計畫」，協助青年及弱勢族群在社會能順利起步，市府表示，工程會所做成廠商申訴審議判斷書內容，其招標案件並非標案撤回，而是工程會針對「廠商救濟權益」的異議，撤銷「市府駁回」結果，亦即請市府日後要精進廠商的申訴程序。

市府說，工程會公文提及因尚不及於決標爭議，因此，針對該招標案件的決議不予受理。工程會的公文說明很清楚，並無所謂中央認定不公或評選不公情事。

另媒體報導匯創顧問管理公司成立1個月卻得標，都發處指出，參與評選的廠商皆是中央經濟部審查合格的登記公司，市府無從置喙應由誰投標，一切公正公開，只要符合資格之公司皆擁有投標參與評選的權益。

依中央所訂定《政府採購法》相關規定，匯創公司為經濟部審查合格登記公司，且非採購法所規定的不良停權廠商；經採購委員共同評選結果，在4家廠商獲評為第3名（招標文件規定以複數決標取前3名，擇獲得評選委員評定序位第一較多者優先議約，按採購法規定進行），取得承攬權。

都發處說明，依該採購案公開投標須知，資格審查規定須提供廠商登記或設立證明、納稅證明、會員證、租賃住宅服務業登記證、廠商信用的證明、公司實收資本額應不低於500萬元整財力證明，故於資格審查時並不會審查廠商成立年份，這也是許多縣市執行包租代管標案時的普遍規定。