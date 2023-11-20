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霹靂布袋戲11/25桃園中壢天德宮前表演 免費入場機會難得

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023閩南傳統藝術巡演，將於11月25日周六晚上6時30分至9時於中壢天德宮前廣場，邀請霹靂布袋戲帶來「霹靂英雄時光」演出。圖／桃園文化局提供
2023閩南傳統藝術巡演，將於11月25日周六晚上6時30分至9時於中壢天德宮前廣場，邀請霹靂布袋戲帶來「霹靂英雄時光」演出。圖／桃園文化局提供

2023閩南傳統藝術巡演，配合中壢天德宮田都元帥1310年歡慶豐收，將於11月25日周六晚上6時30分至9時於中壢天德宮前廣場，邀請霹靂布袋戲帶來「霹靂英雄時光」演出，活動免費入場，千載難逢的頂級布袋戲藝術饗宴不能錯過。

桃園文化局表示，活動當天現場有真人扮演的Cosplay、霹靂的實力唱將歌手蔡佳瑩、自從、劉昱賢、賴富正、千翼等，及最可愛的霹靂Q偶，輪番登台演出，從最經典到最新最流行的布袋戲主題曲和配樂，再加上現場的霹靂英雄經典畫面及動畫特效，呈現出有別於傳統布袋戲的表演風情。霹靂Q偶、真人Cosplay及霹靂金曲的三方交融，營造濃厚的布袋戲文化，帶領大家徜徉於霹靂的奇幻世界中，兩小時的絕倫精彩聲光演出，絕對是一齣不容錯過的精采好秀。

霹靂布袋戲秉持「百年一心」的理念，傳承布袋戲文化，該團曾於2006年被票選為台灣意象第1名、2011年獲得台灣百大品牌等殊榮，隨著時代將布袋戲不斷變革，如今霹靂布袋戲的演出作品已經跨越土地、語言及文化隔閡成回全世界都能喜愛的現代娛樂。玩出新本事，翻轉世人對布袋戲的看法，霹靂布袋戲利用職人的精神，賦予文化新意，目標是要讓每個世代人都說「霹靂，很潮。」，活動詳細資訊請至桃園市政府文化局官網及桃園閩南文化臉書。

2023閩南傳統藝術巡演，將於11月25日周六晚上6時30分至9時於中壢天德宮前廣場，邀請霹靂布袋戲帶來「霹靂英雄時光」演出。圖／桃園文化局提供
2023閩南傳統藝術巡演，將於11月25日周六晚上6時30分至9時於中壢天德宮前廣場，邀請霹靂布袋戲帶來「霹靂英雄時光」演出。圖／桃園文化局提供

布袋戲 桃園 文化局

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