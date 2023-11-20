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苗栗參訪社區共讀站 陳建仁：前瞻為子孫創造更好的未來
前瞻基礎建設計畫補助設置的苗栗縣頭份市苗栗縣立興華高中學社區共讀站，行政院長陳建仁今天訪視，認為共讀站帶動閱讀風氣，強調前瞻非債留子孫，而是為子孫創造更好的未來。
陳建仁率同教育部長潘文忠、農業部政務次長陳添壽等人，參訪興華高中「SHHS學思坊」社區共讀站，銅鑼鄉秋美人農場，並到苗栗市農會綠色照顧站與老人共餐，過程中與師生、民眾頻頻互動。
陳建仁說，公立圖書館還沒有很普遍，社區共讀站提供民眾就近閱讀，學生看到祖父母，激勵跟著閱讀，不要整天都看手機，前瞻建設不是債留子孫，而是為子孫創造更好的未來、造福後代，甚至現在全體的人民，政府透過前瞻推動「校園社區化改造」，在公立高中職及國民中小學建置社區共讀站及體育休閒站，目前已分別設置760個、402個，從知識、體育來做，身心靈都可以健康。
銅鑼鄉農會曾義孝簡報，反映農村缺工問題，陳建仁回應指出，已經提高農業移工的總額，放寬申請資格，今年8月農業部升格，編列的公務預算，大幅增加115億元，所以會從人力、資源、技術，還有資金等方面，大家一起努力，打造台灣新農業。
陳建仁參觀杭菊烘乾隧道，及體驗採收杭菊，大讚杭菊風味獨特、品質好，國際都來採購，這是很了不起的事，杭菊已經是銅鑼重要的代名詞，希望大家一起努力，未來是台灣的代名詞。
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