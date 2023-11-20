竹縣到竹市上課坐公車會遲到 縣議員盼提早發車加班次
新竹縣許多高中生需跨區到新竹市就學。新竹縣議員邱靖雅指出，新竹縣光是竹中、竹女、實中名額就有700多位學生，約占各學校一半，但在交通上卻非常不便，以新竹縣公車來說，最早發車時間竟在6點30分甚至6點50分，學生根本來不及上課，且1小時才1班，希望能調整時間、增加班次。新竹縣長楊文科也允諾，將和交旅處研議，最快明年2月完成調整。
邱靖雅今天在議會質詢時指出，中華路以東國中畢業生人數占新竹縣比例為25%，高鐵新竹站往竹北火車站的高鐵快捷公車5900，最早發車時間是6點50分，學生根本來不及上課、班次也相當少，當初竹北市長鄭朝方說要去跟中央爭取，但現在也沒有。
邱靖雅也指出，還有竹北市公所到高鐵新竹站快捷7號、台大竹東分院到竹北火車站的快捷8號支線，也都是6點30分才發車，且1小時才1班，「能載多少學生？」希望縣府能讓高速公路以東的學生，可以有更多班公車到竹北火車站，只要到竹北火車站，就可以坐車到竹南、新豐、湖口上課。
還有快捷9號與快捷10號，邱靖雅表示，未來開通後可以從高鐵新竹站送學生到新竹火車站，學生就可以到新竹高工、新竹女中上課，現在因為學校沒有校車，白牌車也都已經漲3倍，「這些不該讓家長承擔」，既然公車路線也是現成的，可否調整發車時間、增加班次？
楊文科表示，這幾條路線除了快捷9號、快捷10號是新增的，其他都是已有的公車路線，未來如何調整符合大眾需要，會請交旅處立即研究辦理，最快明年2月可調整發車時間、加班次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言