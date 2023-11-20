竹縣到竹市上課坐公車會遲到 縣議員盼提早發車加班次

新竹縣許多高中生需跨區到新竹市就學。新竹縣議員邱靖雅指出，新竹縣光是竹中、竹女、實中名額就有700多位學生，約占各學校一半，但在交通上卻非常不便，以新竹縣公車來說，最早發車時間竟在6點30分甚至6點50分，學生根本來不及上課，且1小時才1班，希望能調整時間、增加班次。新竹縣長楊文科也允諾，將和交旅處研議，最快明年2月完成調整。

邱靖雅今天在議會質詢時指出，中華路以東國中畢業生人數占新竹縣比例為25%，高鐵新竹站往竹北火車站的高鐵快捷公車5900，最早發車時間是6點50分，學生根本來不及上課、班次也相當少，當初竹北市長鄭朝方說要去跟中央爭取，但現在也沒有。

邱靖雅也指出，還有竹北市公所到高鐵新竹站快捷7號、台大竹東分院到竹北火車站的快捷8號支線，也都是6點30分才發車，且1小時才1班，「能載多少學生？」希望縣府能讓高速公路以東的學生，可以有更多班公車到竹北火車站，只要到竹北火車站，就可以坐車到竹南、新豐、湖口上課。

還有快捷9號與快捷10號，邱靖雅表示，未來開通後可以從高鐵新竹站送學生到新竹火車站，學生就可以到新竹高工、新竹女中上課，現在因為學校沒有校車，白牌車也都已經漲3倍，「這些不該讓家長承擔」，既然公車路線也是現成的，可否調整發車時間、增加班次？

楊文科表示，這幾條路線除了快捷9號、快捷10號是新增的，其他都是已有的公車路線，未來如何調整符合大眾需要，會請交旅處立即研究辦理，最快明年2月可調整發車時間、加班次。